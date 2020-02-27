Оцінка дій Верховної Ради в лютому 2020 року значно погіршилася. Роботу парламенту не схвалюють майже 70% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, діяльність Верховної Ради в лютому 2020 року не схвалюють 70% опитаних, а схвалюють — лише 19%.

“Оцінка дій Верховної Ради проти грудня в лютому погіршилася: на 16 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (з 35% до 19%), і на 21 відсотковий пункт зросла частка тих, хто не схвалює (з 49% до 70%)”, — зазначили в КМІС.

Погіршилася й оцінка діяльності спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Позитивно до нього ставляться 21% опитаних, негативно — 16%.

“Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 5 відсоткових пунктів (було 11%)”, — підкреслили соціологи.

Опитування проводилося КМІС з 21 по 25 лютого 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території Криму і Донбасу. Під час опитування було проведено 1500 інтерв’ю. Похибка вибірки не перевищує 3 %.