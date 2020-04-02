На думку 70 % українців, влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським діє безуспішно в питанні припинення збройного конфлікту на Донбасі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Респондентам було поставлено запитання, наскільки успішно нова влада (президент, Уряд, Верховна Рада, правоохоронці) справляється з припиненням бойових дій на Донбасі і встановленням миру.

У результаті лише 12 % опитаних заявили, що влада успішна в питанні припинення війни. Водночас 70 % успіхів не помітили.

У порівнянні з листопадом минулого року кількість тих, хто вважає, що влада не справляється, зросла на 26%.

Крім того, українці не бачать прогресу і в питанні боротьби з корупцією.

“Боротьба з корупцією на вищих щаблях владі неуспішна: так думають 75% учасників дослідження, бачать успіх 10%”, – відзначають соціологи.

Більшість українців також не помітили просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так думають 65 % респондентів. Заявили про успіхи тільки 9 % опитаних.

КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3 %.