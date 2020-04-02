Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Респондентам було поставлено запитання, наскільки успішно нова влада (президент, Уряд, Верховна Рада, правоохоронці) справляється з припиненням бойових дій на Донбасі і встановленням миру.
У результаті лише 12 % опитаних заявили, що влада успішна в питанні припинення війни. Водночас 70 % успіхів не помітили.
У порівнянні з листопадом минулого року кількість тих, хто вважає, що влада не справляється, зросла на 26%.
Крім того, українці не бачать прогресу і в питанні боротьби з корупцією.
“Боротьба з корупцією на вищих щаблях владі неуспішна: так думають 75% учасників дослідження, бачать успіх 10%”, – відзначають соціологи.
Більшість українців також не помітили просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так думають 65 % респондентів. Заявили про успіхи тільки 9 % опитаних.
КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3 %.
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