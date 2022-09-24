Понад 70% українців фінансово постраждали через повномасштабну війну, 33% — втратили роботу — опитування

Про це свідчать дані опитування КМІС на замовлення NDI Ukraine.
Водночас серед опитаних зросла до 33% кількість тих, хто втратив роботу. У травні лише 31% респондентів зазначили, що втратили роботу.
Варто зауважити, що про певні матеріальні труднощі вказують 40% чоловіків та 35% жінок, серйозні труднощі — 34% чоловіків та 26% жінок. 95% респондентів зазначають, що не живуть комфортно на свій нинішній дохід.
Частка людей, які зіткнулися із втратою житла, зросла з 6% до 9%, з втратою іншого майна — з 8% до 10%.
Понад 81% опитаних заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії жертвували кошти на ЗСУ.
- 60% — гроші на гуманітарні потреби,
- 54% — дали притулок або допомогли ВПО,
- 37% — займалися волонтерством.
Згідно з опитуванням крім економічних проблем українці страждають також через інші негаразди, спровоковані війною: погіршення психічного здоров’я, погіршення фізичного здоров’я, втрату друзів чи родичів.
- Станом на 13 вересня 87% українців не готові на жодні територіальні поступки у повномасштабній російсько-українській війні. З липня цей показник зріс на 3 відсотки.
- Більшість українців прагнуть, аби Україна рухалася шляхом демократії. 95% респондентів у всіх регіонах поділяють цю думку.