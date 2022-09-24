Понад 70% українців фінансово постраждали через повномасштабну війну, 33% — втратили роботу — опитування

Більше ніж 70% українців заявили, що фінансово постраждали через повномасштабну війну РФ проти України, близько 33% втратили роботу. У травні, показник тих, хто заявив про зниження доходів становив 66%.

Про це свідчать дані опитування КМІС на замовлення NDI Ukraine.

Водночас серед опитаних зросла до 33% кількість тих, хто втратив роботу. У травні лише 31% респондентів зазначили, що втратили роботу.

Варто зауважити, що про певні матеріальні труднощі вказують 40% чоловіків та 35% жінок, серйозні труднощі — 34% чоловіків та 26% жінок. 95% респондентів зазначають, що не живуть комфортно на свій нинішній дохід.

Частка людей, які зіткнулися із втратою житла, зросла з 6% до 9%, з втратою іншого майна — з 8% до 10%.

Понад 81% опитаних заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії жертвували кошти на ЗСУ.

60% — гроші на гуманітарні потреби,

54% — дали притулок або допомогли ВПО,

37% — займалися волонтерством.

Згідно з опитуванням крім економічних проблем українці страждають також через інші негаразди, спровоковані війною: погіршення психічного здоров’я, погіршення фізичного здоров’я, втрату друзів чи родичів.