Понад 70% українців фінансово постраждали через повномасштабну війну, 33% — втратили роботу — опитування

російсько-українська війна
19:04 На основних дорогах у РФ виставляють блокпости, аби контролювати переміщення чоловіків — Генштаб
18:04 Майже всі 215 звільнених з полону військових мають крайній ступінь анорексії
17:46 У Мелітополі виявили 58 «керівників виборчих комісій» псевдореферендуму, яких хочуть позбавити майна
17:35 Нідерланди прийматимуть російських «ухилянтів» від мобілізації
16:26 У Харківській області затримали зрадника, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду у псевдополіції
15:57 В Україні запустили чат-бот з питань евакуації та надання гумдопомоги – Мінреінтеграції
15:36 «Укренерго» отримало понад 4,4 мільярда грн за експорт електроенергії до ЄС
15:07 Ядерні погрози Путіна потрібно сприймати серйозно – Боррель
15:00 У Маріуполі окупанти погрожують звільненням з роботи через відсутність на псевдореферендумі
14:36 Спочатку у списку було 15 прізвищ: у Туреччині розповіли про обмін командирів захисників «Азовсталі»
14:20 Естонія вирішила долучитися до позову України проти Росії щодо геноциду
13:48 Голова Євроради Шарль Мішель хоче відкрити кордони Євросоюзу для росіян, які втікають від часткової мобілізації
13:14 «Жоден з визволених полонених не бачив представників Червоного Хреста» – омбудсмен Дмитро Лубінець
13:10 За добу українці зібрали понад 6 мільйонів гривень на лікування звільненого з полону морського піхотинця Михайла Діанова
12:32 Псевдореферендум на Херсонщині: «Виборчі комісії» у супроводі озброєних солдатів продовжують полювати на місцевих мешканців
12:27 Порошенко закликав Німеччину збільшити постачання зброї для України
12:06 Путін не дозволив росіянам відступити з Херсонщини та почав активніше керувати війною проти України – The New York Times
12:00 СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців
11:34 Донеччина: вночі окупанти обстріляли громади трьох районів області
11:24 Сполучені Штати ніколи не визнають анексію українських територій – Джо Байден
11:07 «Ми стоїмо на боці України»: Туреччина не визнаватиме результати псевдореферендумів РФ
10:50 Окупанти кинули на позицї ЗСУ контейнери з отруйною речовиною – ОК «Південь»
10:08 «Паспорт не потрібен»: підсумки першого дня псевдореферендуму на Луганщині – Гайдай
09:38 Литва не надаватиме притулок росіянам, які втікають від мобілізації
09:03 Дніпропетровщина: окупанти з «Градів» та «Ураганів» обстріляли Нікопольський район, є поранені
08:36 Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя: одна людина загинула, ще семеро – поранені
07:40 24 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:20 У більшості регіонів України сонячно і без опадів: прогноз погоди на 24 вересня
01:16 Німеччина надала Україні шість зенітних установок «Gepard»

23 вересня

23:40 Закопували на городі банки з вишиванками та скручували акумулятори в росіян — як з окупантами боролися мешканці Харківщини
22:59 Українські зенітники вперше збили ударний іранський безпілотник «Mohajer-6»
22:25 80% мобілізованих росіянами в Криму — корінне населення півострова

Понад 70% українців фінансово постраждали через повномасштабну війну, 33% — втратили роботу — опитування

Більше ніж 70% українців заявили, що фінансово постраждали через повномасштабну війну РФ проти України, близько 33% втратили роботу. У травні, показник тих, хто заявив про зниження доходів становив 66%.

Субота, 24 вересня 2022, 18:34
Підтримати

Про це свідчать дані опитування КМІС на замовлення NDI Ukraine.

Водночас серед опитаних зросла до 33% кількість тих, хто втратив роботу. У травні лише 31% респондентів зазначили, що втратили роботу.

Варто зауважити, що про певні матеріальні труднощі вказують 40% чоловіків та 35% жінок, серйозні труднощі — 34% чоловіків та 26% жінок. 95% респондентів зазначають, що не живуть комфортно на свій нинішній дохід.

Частка людей, які зіткнулися із втратою житла, зросла з 6% до 9%, з втратою іншого майна — з 8% до 10%.

Понад 81% опитаних заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії жертвували кошти на ЗСУ.

  • 60% — гроші на гуманітарні потреби,
  • 54% — дали притулок або допомогли ВПО,
  • 37% — займалися волонтерством.

Згідно з опитуванням крім економічних проблем українці страждають також через інші негаразди, спровоковані війною: погіршення психічного здоров’я, погіршення фізичного здоров’я, втрату друзів чи родичів.

Теги: війна, КМІС, опитування, російська агресія, російсько-українська війна, фінанси, статистика

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook