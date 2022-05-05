Мапу опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

На Харківському та Ізюмському українські захисники розпочали контрнаступальні дії. На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків.

Наступальні дії окупантів на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках не мають успіху. Основні зусилля російські загарбники зосереджують на захопленні  “Азовсталі” — тривають запеклі бої.

Уздовж лінії оборони тривають ворожі артилерійські обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Також ворог обстрілює позиції ЗСУ на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Українські захисники та захисниці звільнили кілька населених пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей.