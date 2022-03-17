Група незалежних російських соціологів два рази провела опитування серед громадян РФ стосовно війни в Україні. Виявилося, що третина росіян відчувають такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія у зв'язку із нападом.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Опитування проводили 28 лютого, 1 березня та 12-13 березня. Думки респондентів різнилися залежно від віку.

Жителі РФ старші за 35 років більше висловлювали підтримку війни, у той час, як, молодші за 18 років були більш схильні до образ і розчарувань. Двоє із п’яти росіян висловили стурбованість війною, але частіше ними були молоді. Громадяни середнього віку, тобто від 25 до 44 років, заявляли про тривогу та страх з приводу війни. Половина опитаних віком від 55 років підтримують повномасштабне вторгнення в Україну.

Відмінності між першим і другим опитуваннями показують, що підтримують “військову операцію” та незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР” все більше людей. Попри відчуття гордості та надії — зростає песимізм щодо особистого фінансового становища. Воно пов’язане із тим, що країни Заходу активно запроваджують санкції щодо РФ.

Більшість росіян дізнаються про війну з телебачення, з них 87% — із державних медіа. Лише 5,5% використовують VPN, щоб дізнатися новину про війну. Ще 37% не знають, що таке VPN. Користуються YouTube для пошуку новин 11% опитаних, а Telegram — 7%.

Соціологи зазначили, що росіяни у віковій групі від 18 до 24 років частіше висловлювали байдужість до подій в Україні. Також на їхню думку, жителі РФ до 35 років з більшою ймовірністю будуть з деякою або повною недовірою ставитися до новин про Україну у порівнянні зі старшим поколінням.

Третина росіян вірить, що Путін працює в їхніх інтересах. Ще 26% вважає, що він певною мірою працює в їхніх інтересах. Однак більша частина опитаних заявила, що було б краще, якби Путін залишався президентом якнайдовше.

“Ця думка найпоширеніша серед телевізійної аудиторії. Росіяни, які покладаються на особисті зв’язки та цифрові платформи, сприймають президента інакше, йдеться у дослідженні незалежних російських соціологів”, — додали у повідомленні.