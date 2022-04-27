Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.
Попереднє опитування, проведене наприкінці березня ще до того, як виникло глобальне обурення через виявлення вбитих цивільних на Київщині, показало, що 68% респондентів підтримують постачання зброї в Україну.
Проте останнє опитування свідчить, що більшість демократів та республіканців підтримують санкції США проти Росії й заявляють, що віддадуть перевагу кандидатам на проміжних виборах до Конгресу 8 листопада, які підтримують військову допомогу Україні. Водночас посилюється занепокоєння, що Росія може спробувати втрутитися в ці вибори.
- Нагадаємо, що міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило центр управління для координації перевезень та “упорядкування” військової допомоги Україні спільно із союзниками у Штутгарті, Німеччина, у зоні відповідальності Європейського командування США.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що суверенна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін. При цьому в майбутньому триватиме підтримка України.
- Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до Києва.
- Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні та поновлення дипломатичної підтримки спустошеної війною України, коли держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін здійснили закриту таємну поїздку до Києва.