73% американців підтримують зусилля США щодо постачання зброї Україні на тлі російської агресії. Це є найвищим рівнем підтримки з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Попереднє опитування, проведене наприкінці березня ще до того, як виникло глобальне обурення через виявлення вбитих цивільних на Київщині, показало, що 68% респондентів підтримують постачання зброї в Україну.

Проте останнє опитування свідчить, що більшість демократів та республіканців підтримують санкції США проти Росії й заявляють, що віддадуть перевагу кандидатам на проміжних виборах до Конгресу 8 листопада, які підтримують військову допомогу Україні. Водночас посилюється занепокоєння, що Росія може спробувати втрутитися в ці вибори.

Варто зазначити, що 6 із 10 демократів та майже половина республіканців, стурбовані тим, що РФ може спробувати вплинути на вибори за допомогою дезінформації та пропаганди.