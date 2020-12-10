Про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Він уточнив, що найчастіше COVID-19 в Україні фіксують серед людей 50-59 років.
“Найчастіше COVID-19 реєструється у нас у віковій групі 50-59 років. Саме 21,6% від усіх хворих припадає на цю групу. У той же час найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60-69 років. Саме 31,1 % від усіх померлих, у кого була коронавірусна хвороба. Загалом понад 75% летальних випадків у нас реєструється у віковій групі 60+”, – повідомив Ляшко.
Він уточнив, що “найбільше страждають люди, у яких є супутні соматичні захворювання, саме неінфекційні захворювання”.
(На відео – з 20:10)
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