В Україні понад 75% летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, зафіксовані серед людей старше 60 років.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він уточнив, що найчастіше COVID-19 в Україні фіксують серед людей 50-59 років.

“Найчастіше COVID-19 реєструється у нас у віковій групі 50-59 років. Саме 21,6% від усіх хворих припадає на цю групу. У той же час найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60-69 років. Саме 31,1 % від усіх померлих, у кого була коронавірусна хвороба. Загалом понад 75% летальних випадків у нас реєструється у віковій групі 60+”, – повідомив Ляшко.

Він уточнив, що “найбільше страждають люди, у яких є супутні соматичні захворювання, саме неінфекційні захворювання”.

(На відео – з 20:10)