Сестра військовослужбовця ЗСУ, котрий перебував на острові Зміїний та знаходиться у полоні, Анастасія Дюльгер розповіла, що 75 військових з острова досі залишаються у полоні — це морські піхотинці та прикордонники.

Про це вона заявила в етері телеканалу “Еспресо“.

Вже п’ятий місяць, як її брат та інші хлопці перебувають у полоні і, за словами Анастасії, ніхто нічого не знає. Родичі військовополонених зверталися у Міжнародний комітет Червоного Хреста, проте отримали відповідь, що російська сторона не дає доступу до військових.

Окрім цього, рідні оборонців Зміїного звертались у ГУР — інформацію також їм не надали. З родичами полонених писали колективний лист, але була відповідь, що вони займаються цією справою, проте конкретних відповідей немає.

Дюльгер зауважила, що сім’ї полонених не знають, де вони знаходяться, не знають в якому вони стані. Вона також наголосила, що військові з острова не одягнені за сезоном.

Сестра військовополоненого захисника також розповіла про свого брата. Щербаню Дмитру Ігорьовичу 21 рік, служить рядовим 2,5 роки в українській армії. На початку лютого він поїхав на Зміїний. 24 лютого зателефонував і сказав, що почався наступ РФ на Україну.