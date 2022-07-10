Про це вона заявила в етері телеканалу “Еспресо“.
Вже п’ятий місяць, як її брат та інші хлопці перебувають у полоні і, за словами Анастасії, ніхто нічого не знає. Родичі військовополонених зверталися у Міжнародний комітет Червоного Хреста, проте отримали відповідь, що російська сторона не дає доступу до військових.
Окрім цього, рідні оборонців Зміїного звертались у ГУР — інформацію також їм не надали. З родичами полонених писали колективний лист, але була відповідь, що вони займаються цією справою, проте конкретних відповідей немає.
Дюльгер зауважила, що сім’ї полонених не знають, де вони знаходяться, не знають в якому вони стані. Вона також наголосила, що військові з острова не одягнені за сезоном.
Сестра військовополоненого захисника також розповіла про свого брата. Щербаню Дмитру Ігорьовичу 21 рік, служить рядовим 2,5 роки в українській армії. На початку лютого він поїхав на Зміїний. 24 лютого зателефонував і сказав, що почався наступ РФ на Україну.
“Було дуже страшно, ми були в паніці. Востаннє я говорила з Дмитром 24 лютого. Він сказав, щоб ми не хвилювалися за нього, бо він переживає за нас. Більше контакту з ним не було”, – зазначила Дюльгер.
- Нагадаємо, боєць полку “Азов” з псевдонімом “Торк” повернувся на підконтрольну територію України під час процесу обміну полоненими 29 червня. Захисник Маріуполя розповів про те, як потрапив до “Азовсталі”, умови перебування у російському полоні та повернення з нього.
- У межах найбільшого обміну від початку повномасштабного нападу РФ на Україну 29 червня з полону звільнено 144 українських військових, зокрема – 95 оборонців “Азовсталі”. Вже після повернення додому, військовослужбовці розповіли про умови перебування у російському полоні, ставлення росіян та героїзм українських медиків у шпиталі металургійного заводу.
- В Одеській області відкрито судноплавство каналом “Дунай-Чорне море” після звільнення острова Зміїний. Тепер прохід працює через гирло Бистре.