Про це свідчить щоденний звіт Генерального штабу ЗСУ.
Збройні сили України протягом минулого дня ліквідували 150 загарбників. Було знищено чотири артилерійські системи, тому загальна кількість збільшилася до 513. З 24 лютого українські захисники знешкодили 185 реактивних систем залпового вогню, а за минулу добу шість.
Дані станом на ранок 9 травня:
- Кошти ППО – 87 (+1)
- Літаки – 199 (+0)
- Гелікоптери – 158 (+2)
- Автомобільна техніка та автоцистерни – 1970 (+9)
- Кораблі/катери – 12 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17)
- Спеціальна техніка – 41 (+2)
- Крилаті ракети – 94 (+2).
Протягом минулої доби ворог зазнав найбільших втрат на Авдіївському напрямку.
- Нагадаємо, виробник переносних ракетних комплексів Javelin зазначає, що збільшення об’єму виробництва може зайняти декілька років.
- Згідно з інформацією розвідки Великої Британії, російські запаси високоточних ракет вичерпуються, і тепер країна шукатиме шляхи їх відновлення або заміщення.