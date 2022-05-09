За 75 днів повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти втратили близько 25 650 військових особового складу. За останню добу кількість знищених танків збільшилася на 15, а бойових броньованих машин — 23.

Про це свідчить щоденний звіт Генерального штабу ЗСУ.

Збройні сили України протягом минулого дня ліквідували 150 загарбників. Було знищено чотири артилерійські системи, тому загальна кількість збільшилася до 513. З 24 лютого українські захисники знешкодили 185 реактивних систем залпового вогню, а за минулу добу шість.

Дані станом на ранок 9 травня:

Кошти ППО – 87 (+1)

Літаки – 199 (+0)

Гелікоптери – 158 (+2)

Автомобільна техніка та автоцистерни – 1970 (+9)

Кораблі/катери – 12 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17)

Спеціальна техніка – 41 (+2)

Крилаті ракети – 94 (+2).

Протягом минулої доби ворог зазнав найбільших втрат на Авдіївському напрямку.