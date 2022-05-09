Про це свідчить щоденний звіт Генерального штабу ЗСУ.

Збройні сили України протягом минулого дня ліквідували 150 загарбників. Було знищено чотири артилерійські системи, тому загальна кількість збільшилася до 513. З 24 лютого українські захисники знешкодили 185 реактивних систем залпового вогню, а за минулу добу шість.

Дані станом на ранок 9 травня:

  • Кошти ППО – 87 (+1)
  • Літаки – 199 (+0)
  • Гелікоптери – 158 (+2)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни – 1970 (+9)
  • Кораблі/катери – 12 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17)
  • Спеціальна техніка – 41 (+2)
  • Крилаті ракети – 94 (+2).

Протягом минулої доби ворог зазнав найбільших втрат на Авдіївському напрямку.