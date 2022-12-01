750 будинків Києва, які раніше не потрапляли під відімкнення електроенергії, тепер також внесено до списку відключень.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Київські електромережі.

Зазначається, що сотні будинків столиці не були у списку відключень, адже перебувають на одних лініях живлення із критичними об’єктами інфраструктури.

“Задля справедливих і рівних умов електропостачання та відключення всіх клієнтів, ДТЕК провів велику технічну роботу задля оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури і, де це було можливо, створив для житлових будинків альтернативну схему постачання світла. Тепер 750 додаткових будинків будуть відключати на рівних умовах з іншими, що дозволить зменшити тривалість відключення для всіх киян”, – мовиться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що під час екстрених та стабілізаційних відключень такі об’єкти, як котельні, лікарні, помпові станції тощо не відключались від енергопостачання. Разом з ними раніше під відключення не потрапляли також 1497 житлових будинків, що підключені до тих же електроліній, що й об’єкти критичної інфраструктури.

“Станом на 30 листопада нам вдалося створити альтернативну схему електропостачання для близько 750 будинків, що дозволить застосовувати до них екстрені чи стабілізаційні відключення”, – наголосили у компанії.

У такий спосіб це зменшить навантаження на електромережі та дозволить зменшити тривалість відключень світла у столиці. Окрім цього, це забезпечить більш справедливий підхід до електропостачання всіх киян в умовах стабілізаційних чи екстрених обмежень, що викликало негативну реакцію киян.

У компанії додали, що у Києві залишається 747 будинків, для яких неможливо змінити схему електропостачання через технічні характеристики. Тому для них відімкнення електроенергії поки що не застосовуватимуть.

“Ми продовжуємо спільну роботу з міською владою, ЖБК, УК та ОСББ міста для застосування стабілізаційних чи екстрених відключень до цих будинків”, – додали у ДТЕК.

У компанії нагадали також, що списки критичної інфраструктури, котрі не потрапляють до відключень, не формує оператор системи розподілу. Їх формує та погоджує військово-цивільна адміністрація. Рішення про те, які об’єкти туди включаються, також приймаються спеціальною комісією при військово-цивільній адміністрації.