Добігає кінця 77-ма доба опору українців російському широкомасштабному вторгненню. На Харківському напрямку ЗСУ продовжують звільнювати населені пункти, а окупанти перейшли до оборони для уповільнення контрнаступу.

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Станом на 18:00 українські захисники звільнили населений пункт Питомник Харківської області, зазначили у Генштабі ЗСУ. Окупаційні війська здійснюють спроби придушити мережі стільникового зв’язку на теренах, які вони тимчасово зайняли. Росіяни не випускають жителів на територію підконтрольну Україні. Багато населених пунктів не мають електроенергії та води.

Ворог зосереджує основні зусилля на отриманні повного контролю над містом Рубіжне Донецької області. Загарбники намагаються провести наступ в напрямку населеного пункту Лиман та утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Окупанти готуються для наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка.

Російські військові продовжують артилерійські обстріли позицій ЗСУ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Вони чинять атаки з метою підготовки наступу на Бахмутському напрямку. Росіяни безрезультатно штурмували Оріхове та Тошківка.

У Маріуполі загарбники чинять блокування та спроби вибити українських героїв з “Азовсталі”. Вони продовжують здійснювати артилерійські та авіаційні атаки.

У Генштабі додали, що противник дезорганізований та деморалізований, зокрема через величезну кількість втрат серед особового складу. Водночас російське командування відмовляється провести ротації до кінця терміну проведення так званої “спеціальної операції”, тобто активної фази війни.