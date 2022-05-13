Триває 79-та доба героїчного протистояння України Російській агресії. Ситуація на фронті залишається напруженою. Окупанти не припиняють наступальних дій.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні, сформовану за даними Міністерства оборони США.

У повідомленні Генштабу ЗСУ йдеться про те, на Сіверському напрямку вживаються заходи посиленої охорони російсько-українського кордону в Брянській та Курській областях.

Бойова активність противника спостерігається на Донецькому, Лиманському, Бахмутському, та Курахівському напрямках.

На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за минулу добу відбили 18 атак ворога. Було знищено 13 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 5 автомобілів противника.