Організатори вже назвали її святом фітнесу та спорту для всіх. А за останніми даними, конвенцію планують відвідати понад 2000 учасників з різних куточків України та світу.

Два дні, 25 воркшопів, 75 майстер-класів з аеробіки, степ-аеробіки, функціонального та силового тренінгу, пілатесу. Акваконвенція. Форум та префорум для менеджерів. 120 годин на нові знання, знайомства та драйв.

70 презентерів з України, Італії, Іспанії, Німеччини, Чехії, Естонії та інших куточків світу.

Стиль 80-х — головна тема конвенції. Тож організатори закликають учасників підтримати унікальну атмосферу яскравим вбранням у стилі 80-х.

ProFit Convention 2020 слід відвідати:

тренерам-початківцям, що прагнуть підвищити кваліфікацію, завести нові знайомства та дізнатися найсвіжіші фітнес-тренди;

досвідченим тренерам, що прокачують свій професійний рівень, шукають нових знань та пристрасно ставляться до своєї справи;

любителям фітнесу й ЗОЖ, що проведуть час у колі однодумців, надихнуться та отримають заряд позитивної енергії;

фітнес-менеджерам, що отримають дієві методи й навички для покращення роботи своїх клубів, перезавантажаться та знайдуть нові ідеї для просування;

партнерам, що зможуть представити бренди своїй цільовій аудиторії.

Міжнародна фітнес-конвенція ProFit Convention 2020 стане для вас потужним зарядом енергії від українських та іноземних фітнес-гуру.

8-9 лютого на НСК “Олімпійський”. Більше про фітнес-конвенцію дізнавайтеся на сайті.