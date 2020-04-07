Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що з середи, 8 квітня, в Україні можуть закрити всі ринки, якщо ті будуть продовжувати порушувати правила торгівлі в умовах загальнонаціонального карантину.

Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Раніше в міністерстві охорони здоров’я дозволили роботу ринків, за умови збереження спеціальної дистанції між торговими точками і так далі.

Але станом на 6 квітня було зафіксовано чимало порушень встановлених правил торгівлі в умовах карантину.

Ляшко зазначив, що поліція буде реагувати на порушення і закривати ринки, які не дотримуються умов роботи.

“На позаминулому тижні я видав постанову, яка чітко регламентує, коли органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкриватися ринкам. Зараз ми разом з Національною поліцією аналізуємо, що відбуваються системні порушення … Якщо не буде ефекту протягом двох днів – в середу ми скасуємо цю постанову і ринки закриють”, – заявив Ляшко.

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Нагадаємо, 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності

Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.