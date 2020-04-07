Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
Раніше в міністерстві охорони здоров’я дозволили роботу ринків, за умови збереження спеціальної дистанції між торговими точками і так далі.
Але станом на 6 квітня було зафіксовано чимало порушень встановлених правил торгівлі в умовах карантину.
Ляшко зазначив, що поліція буде реагувати на порушення і закривати ринки, які не дотримуються умов роботи.
“На позаминулому тижні я видав постанову, яка чітко регламентує, коли органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкриватися ринкам. Зараз ми разом з Національною поліцією аналізуємо, що відбуваються системні порушення … Якщо не буде ефекту протягом двох днів – в середу ми скасуємо цю постанову і ринки закриють”, – заявив Ляшко.
Нагадаємо, 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.
Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності
Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.
- У суботу, 4 квітня, у Львові поліція склала протокол про адміністративне правопорушення відносно 32-річного чоловіка, який гуляв у парку, порушуючи тим самим карантин.