Цьогоріч українки зустрічають 8 березня не з квітами, а зі зброєю в руках, обороняючи територію України разом з чоловіками відганяють російську агресію та борються за майбутнє своїх родин.

Про це повідомляють #Букви.

За даними Кадрового центру Збройних Сил України, станом на грудень 2021 року загальна кількість жінок-військовослужбовців у ЗСУ становила 32 569 осіб.

В лавах українських військ є командирки відділень та взводів, а також старші офіцерки. Жінки обіймають й найвищі посади у Міністерстві оборони України. Водночас командування Медичних сил Збройних Сил України наразі очолює українська військова лікарка Тетяна Остащенко.

Читайте також: Походження та історія Міжнародного жіночого дня.

Наразі жінки роблять усе можливе, аби протистояти загарбнику та зупинити війну. Вони воюють та волонтерять на фронті і в тилу. Зокрема на тлі загрози артобстрілів та атак окупантів народжують дітей у підвалах та бомбосховищах. Водночас стають гучномовцями, закликаючи до відповідальності світових лідерів. України по всій території нашої держави рятують життя цивільних мешканців та військовослужбовців.

Жінки – воїни. Замість букетів квітів – взяли в руки зброю. Їх не злякали постріли, вибухи, кров та холод. Тендітні панянки пліч-о-пліч з чоловіками боронять українську землю!”, – зазначається у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

Також до 8 березня на сторінці Верховної Ради України опубліковано листівки, які наголошують на тому, що бути жінкою в Україні – це “разом з чоловіками винищувати ворога на кожному сантиметрі української землі”, “йти вокзалом з дитиною й автоматом через плече”, “зібрати пакунок на фронт” тощо.