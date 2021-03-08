Сьогодні, 8 березня, у світі святкують Міжнародний жіночий день.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1169 — почалася чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського.

1576 — іспанський дослідник Дієго Гарсія де Паласіо вперше оглядає руїни древнього міста цивілізації майя Копан.

1702 — Анна Стюарт, молодша сестра Марії II, стає королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії.

1775 — анонімний письменник, який, на думку деяких, був Томасом Пейном, публікує “Африканське рабство в Америці”, першу статтю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів і скасувати рабство.

1817 — заснована Нью-Йоркська фондова біржа.

1857 — в Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”, який вважається першопочатком святкування Міжнародного жіночого дня.

1910 — французька авіаторка Раймонда де Ларош стає першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота.

1920 — засновано Арабське Королівство Сирія, перша сучасна арабська держава.

1946 — Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви.

1983 — Рональд Рейган у виступі назвав СРСР “Імперією зла”.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 8 березня вшановує пам’ять Полікарпа Смирнського.

А ще сьогодні починають святкувати Масницю.

Прикмети погоди:

Кінь 8 березня лежить на землі – буде хуртовина;

Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду;

Густий туман 8 березня – літо буде непогожим;

Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро.

Іменини у Олександра, Михайла, Сергія, Мойсея, Олексія, Миколи, Кузьми та Івана.