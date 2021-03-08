Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1169 — почалася чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського.
1576 — іспанський дослідник Дієго Гарсія де Паласіо вперше оглядає руїни древнього міста цивілізації майя Копан.
1702 — Анна Стюарт, молодша сестра Марії II, стає королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії.
1775 — анонімний письменник, який, на думку деяких, був Томасом Пейном, публікує “Африканське рабство в Америці”, першу статтю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів і скасувати рабство.
1817 — заснована Нью-Йоркська фондова біржа.
1857 — в Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”, який вважається першопочатком святкування Міжнародного жіночого дня.
1910 — французька авіаторка Раймонда де Ларош стає першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота.
1920 — засновано Арабське Королівство Сирія, перша сучасна арабська держава.
1946 — Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви.
1983 — Рональд Рейган у виступі назвав СРСР “Імперією зла”.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 8 березня вшановує пам’ять Полікарпа Смирнського.
А ще сьогодні починають святкувати Масницю.
Прикмети погоди:
Кінь 8 березня лежить на землі – буде хуртовина;
Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду;
Густий туман 8 березня – літо буде непогожим;
Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро.
Іменини у Олександра, Михайла, Сергія, Мойсея, Олексія, Миколи, Кузьми та Івана.