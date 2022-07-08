Про це повідомила пресслужба СБУ.
Відповідно до вироків суду, 8 бойовиків терористичної організації так званої “ДНР” визнані винними за двома статтями Кримінального кодексу. Загарбників засуджено до позбавлення волі на термін 15 років з конфіскацією майна.
Серед засуджених – мешканець Донецька, що добровільно “мобілізувався” у перший ж день повномасштабного вторгнення Росії. Потім він отримав посаду стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді.
Проте військові ЗСУ взяли його у полон у березні, під час звільнення села Вільхівка Харківської області.
Решта 7 бойовиків обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців у складі незаконного збройного формування та армії РФ. Згодом всі вони потрапили у полон під час звільнення Сумської області.
- Станом на початок 135-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти продовжують інтенсивні обстріли населених пунктів поблизу лінії фронту. Не припиняються і спроби наступу, однак ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Дементіївки та у районі Богородичного.
- В Україні триває 135 доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період російські окупанти зазнали значних втрат на полі бою, втративши понад 36 тисяч осіб російської армії та декілька тисяч одиниць військової техніки.
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