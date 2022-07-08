Восьмеро бойовиків, які воювали у лавах російської армії, проведуть 15 років за ґратами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відповідно до вироків суду, 8 бойовиків терористичної організації так званої “ДНР” визнані винними за двома статтями Кримінального кодексу. Загарбників засуджено до позбавлення волі на термін 15 років з конфіскацією майна.

Серед засуджених – мешканець Донецька, що добровільно “мобілізувався” у перший ж день повномасштабного вторгнення Росії. Потім він отримав посаду стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді.

Проте військові ЗСУ взяли його у полон у березні, під час звільнення села Вільхівка Харківської області.

Решта 7 бойовиків обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців у складі незаконного збройного формування та армії РФ. Згодом всі вони потрапили у полон під час звільнення Сумської області.