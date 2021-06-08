8 червня у світі відзначають Всесвітній день океанів.

Про це розповідають #Букви.

А ще сьогодні – Всесвітній день пам’яті домашніх тварин, День народження пилососа, Всесвітній день океанів, Всесвітній день боротьби з пухлинами головного мозку.

Цей день в історії:

1668 — Петра Дорошенка обрано гетьманом України.

1783 — Розпочалося виверження вулкана Лакі, Ісландія, найбільше відоме історії вулканічне виверження, що привело до тисяч жертв.

1815 — Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.

1824 — Канадець Ноа Кашинг запатентував машину для миття і валяння вовни.

1869 — Американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.

1915 — Казимир Малевич створив свій перший “Чорний квадрат” (загалом відомі 4 авторські варіанти).

1918 — проголошена Грузинська Демократична Республіка.

1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі).

1928 — Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.

1934 — У СРСР прийнятий закон “про зраду батьківщині”, що передбачав колективну відповідальність членів родини.

1940 — Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці.

1949 — Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла “1984”.

1965 — Американські компанії “Фрито-Лей” і “Пепсі-Кола” злилися, утворивши компанію “PepsiCo”.

1966 — У СРСР засноване Товариство охорони пам’ятників історії і культури.

1989 — У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28.

1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.

1999 — вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

Яке сьогодні церковне свято:

8 червня віряни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Карпа та Алфея.

Прикмети погоди:

Качки без кінця пірнають і плескаються в воді – до дощу.

Риба в річці грає у поверхні води – до сирої погоди.

Приплив ріки – до ясної погоди, відлив – до опадів.

Багато квіток на горобині – до врожаю вівса, а ось погане цвітіння обіцяє неврожай.

Комарі роєм літають – на гарну погоду.

День ангела святкують: Георгій (Єгор, Юрій), Іван, Карпо, Макар, Олена.