8 грудня світ відзначає День художника, День мандрівника в часі, День орнаментальної музики.

Про це розповідають #Букви.

У США – День сала, День шоколадного тістечка, День бармена, в Уругваї – День пляжу, в Панамі – День матері, у Фінляндії – День фінської музики, в Узбекистані – День Конституції, у Болгарії, Македонії – День студента, в Японії – День просвітлення Будди, на Кубі – День Карибського співтовариства, у Киргизстані – День працівників радіо і телебачення, в Румунії – День Конституції, у Мексиці – свято богині Ішчель, у Гуамі – День святої покровительки.

Пам’ятні дати 8 грудня:

1609 — в Мілані відкрилася Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської, відкритої в Оксфорді у 1602 році. До Амброзіанської бібліотеки входить також картинна галерея.

1868 — у Львові засноване товариство “Просвіта”.

1881 — згорів віденський Рінгтеатр, у якому загинуло близько 850 людей (найжахливіша театральна пожежа у світовій історії).

1919 — коаліція союзників (члени Антанти) визнала східним кордоном Польщі “лінію Керзона”, юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель — Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння.

1941 — США та Велика Британія оголосили війну Японії.

1942 — іспанський диктатор Франциско Франко оголосив: “Світ вибирає між комунізмом і фашизмом, і я вибираю останнє”.

1963 — розпочав свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі.

1980 — 25-річний Марк Чепмен вбив Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому. Убивця навіть не намагався втекти з місця злочину.

1987 — у Вашингтоні генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

1991 — відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави.

1991 — на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки прийнято рішення про визнання незалежності України.

2010 — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат.

2010 — японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила — пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км.

Яке сьогодні церковне свято:

8 грудня православні християни вшановують пам’ять святого Климента. Предки вважали, що святий Климент приводить зиму, тому варто готуватися до сильних морозів.

Що сьогодні не можна робити:

Намагайтеся не виходити з дому без особливої потреби, особливо в темний час доби.

За народним повір’ям, у цей день не можна скаржитися на холоднечу. Тому важливо бути бадьорим і веселим – тоді мороз нагородить міцним здоров’ям.

Прикмети на 8 грудня:

Якщо сніг йде, то літо дощовим буде.

У мороз на Південному Бузі видно зверху воду – чекай потепління й дощу.

Великі снігові горби з сильним інеєм з промерзлою землею – прикмети до того, що буде хороший урожай.

Ранні півні чути – буде потепління.

У Климів день рано півні заспівали – скоро потеплішає.

На Клима зима клин клином вибиває.

Снігопад 8 грудня – до дощового літа.

День ангела відзначають: Ярослав, Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Клавдія, Климент, Кузьма, Микола, Павло, Петро.