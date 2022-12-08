Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день клімату: з ініціативи кількох екологічних асоціацій Франції та Бельгії 8 грудня проводиться Всесвітній день клімату. Клімат часто порівнюють з погодою, але насправді між цими поняттями є різниця. Погода змінюється щодня : часом іде дощ, світить сонце, падає сніг. А клімат — це характер погодних умов протягом тривалого періоду для значної території.
День “Візьми до відома”: походження цього дня настільки ж загадкове, як і сенс цього положення. У світі щодня відзначається багато дивних, незвичайних, веселих та цікавих свят. Ці свята були придумані для того, щоб додати в повсякденне життя натхнення й креативності та подивитися на звичні речі по-іншому. Серед незвичайних свят можна знайти особливий день для чого завгодно.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Румунія та Узбекистан – День Конституції
- Киргизстан – День працівників радіо і телебачення
- Болгарія та Північна Македонія – День студента
- Панама – День матері
- Фінляндія – День фінської музики
- Мексика – Свято богині народу мая Ишчель
Цього дня у світі:
- 1609 — в Мілані відкрилася Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської, відкритої в Оксфорді у 1602 році. До Амброзіанської бібліотеки входить також картинна галерея.
- 1868 — у Львові засноване товариство “Просвіта”.
- 1881 — згорів віденський Рінгтеатр, у якому загинуло близько 850 людей (найжахливіша театральна пожежа у світовій історії)
- 1919 — коаліція союзників (члени Антанти) визнала східним кордоном Польщі “лінію Керзона”, юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель — Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння.
- 1941 — США та Велика Британія оголосили війну Японії.
- 1942 — іспанський диктатор Франциско Франко оголосив: “Світ вибирає між комунізмом і фашизмом, і я вибираю останнє”
- 1963 — у Неваді викрадений син американського співака Френка Сінатри
- 1963 — розпочав свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі.
- 1966 — в Егейському морі затонув грецький пором “Іракліон”, здійснюючи черговий рейс з острова Крит. Причиною катастрофи стала вантажівка-рефрижератор, яка зірвалася з кріплення і проламала ворота. Загинуло 217 людей.
- 1980 — кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен вбив Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому. Убивця навіть не намагався втекти з місця злочину.
- 1987 — у Вашингтоні генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
- 1991 — відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави.
- 1991 — на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки прийнято рішення про визнання незалежності України.
- 2004 — Верховна Рада України проголосувала за “великий пакет” — внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон “Про особливості застосування закону України „Про вибори Президента України“ при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року”.
- 2010 — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат.
- 2010 — японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила — пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км.
- 2013 — о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані повалено пам’ятник Леніну на Бесарабці.
Яке сьогодні церковне свято:
8 грудня православні християни вшановують пам’ять святого Климента. За своє життя Климент зробив багато чудес: язичників звертав у християнство, а православним допомагав бути сильними у своїй вірі. На честь святого сьогодні відзначається народне свято 8 грудня – Климов день.
Прикмети:
- Якщо сьогодні сніжить, то наступне літо буде вологим.
- Якщо вранці чутно спів пташок, то незабаром буде потепління.
- Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою.
- Якщо на березі вже зовсім нема листя, то до відлиги.
- Якщо ворони літають низько, то варто готуватись до опадів.
Традиції:
- Віруючі 8 грудня можуть помолитися святому Клименту про благополуччя для своїх дітей і про те, щоб сильні зимові морози не похитнули здоров’я малюків.
- Наші предки вірили, що 8 грудня краще з дому не виходити, особливо в темний час доби. Якщо порушити заборону, можна розгнівати Вищі сили.
Іменини цього дня святкують:
Марія, Клавдія, Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр, Ярослав.
- За даними синоптиків у четвер, 8 грудня, у низці українських регіонів очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 7 грудня.