8 грудня відзначається Всесвітній день клімату та День "Візьми до відома". За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Климента.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день клімату: з ініціативи кількох екологічних асоціацій Франції та Бельгії 8 грудня проводиться Всесвітній день клімату. Клімат часто порівнюють з погодою, але насправді між цими поняттями є різниця. Погода змінюється щодня : часом іде дощ, світить сонце, падає сніг. А клімат — це характер погодних умов протягом тривалого періоду для значної території.

День “Візьми до відома”: походження цього дня настільки ж загадкове, як і сенс цього положення. У світі щодня відзначається багато дивних, незвичайних, веселих та цікавих свят. Ці свята були придумані для того, щоб додати в повсякденне життя натхнення й креативності та подивитися на звичні речі по-іншому. Серед незвичайних свят можна знайти особливий день для чого завгодно.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Румунія та Узбекистан – День Конституції

Киргизстан – День працівників радіо і телебачення

Болгарія та Північна Македонія – День студента

Панама – День матері

Фінляндія – День фінської музики

Мексика – Свято богині народу мая Ишчель

Цього дня у світі:

1609 — в Мілані відкрилася Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської, відкритої в Оксфорді у 1602 році. До Амброзіанської бібліотеки входить також картинна галерея.

1868 — у Львові засноване товариство “Просвіта”.

1881 — згорів віденський Рінгтеатр, у якому загинуло близько 850 людей (найжахливіша театральна пожежа у світовій історії)

1919 — коаліція союзників (члени Антанти) визнала східним кордоном Польщі “лінію Керзона”, юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель — Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння.

1941 — США та Велика Британія оголосили війну Японії.

1942 — іспанський диктатор Франциско Франко оголосив: “Світ вибирає між комунізмом і фашизмом, і я вибираю останнє”

1963 — у Неваді викрадений син американського співака Френка Сінатри

1963 — розпочав свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі.

1966 — в Егейському морі затонув грецький пором “Іракліон”, здійснюючи черговий рейс з острова Крит. Причиною катастрофи стала вантажівка-рефрижератор, яка зірвалася з кріплення і проламала ворота. Загинуло 217 людей.

1980 — кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен вбив Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому. Убивця навіть не намагався втекти з місця злочину.

1987 — у Вашингтоні генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

1991 — відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави.

1991 — на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки прийнято рішення про визнання незалежності України.

2004 — Верховна Рада України проголосувала за “великий пакет” — внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон “Про особливості застосування закону України „Про вибори Президента України“ при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року”.

2010 — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат.

2010 — японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила — пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км.

2013 — о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані повалено пам’ятник Леніну на Бесарабці.

Яке сьогодні церковне свято:

8 грудня православні християни вшановують пам’ять святого Климента. За своє життя Климент зробив багато чудес: язичників звертав у християнство, а православним допомагав бути сильними у своїй вірі. На честь святого сьогодні відзначається народне свято 8 грудня – Климов день.

Прикмети:

Якщо сьогодні сніжить, то наступне літо буде вологим.

Якщо вранці чутно спів пташок, то незабаром буде потепління.

Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою.

Якщо на березі вже зовсім нема листя, то до відлиги.

Якщо ворони літають низько, то варто готуватись до опадів.

Традиції:

Віруючі 8 грудня можуть помолитися святому Клименту про благополуччя для своїх дітей і про те, щоб сильні зимові морози не похитнули здоров’я малюків.

Наші предки вірили, що 8 грудня краще з дому не виходити, особливо в темний час доби. Якщо порушити заборону, можна розгнівати Вищі сили.

Іменини цього дня святкують:

Марія, Клавдія, Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр, Ярослав.