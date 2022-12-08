У четвер, 8 грудня, в Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За словами компанії, це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Також графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

У ДТЕК закликали “набратися терпіння та зберігати спокій”. Запевняється, що енергетики країни роблять все можливе, щоби виправити ситуацію.

Водночас екстрені відключення електрики відбуваються й у Київській області.

ДОВІДКА: 5 грудня під час масованої ракетної атаки з боку РФ, найбільше постраждали Одеська та Київська області. Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії. Для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України тимчасово застосували аварійні відключення.

Гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що остання ракетна атака росіян на інфраструктуру України відкинула енергосистему на тиждень назад, наразі тривають аварійні відключення.