8 і 9 серпня відбудеться п'ятий Міжнародний джазовий фестиваль "Джаз на Дніпрі-New Story", який буде проведено, як в онлайн, так і в офлайн форматах.

8 та 9 серпня відбудеться п’ятий Міжнародний джазовий фестиваль “Джаз на Дніпрі-New Story”, який буде проведено, як в онлайн, так і в офлайн форматах.

Цьогоріч, у зв’язку з карантинними обмеженнями та неможливістю світових зірок прибути в Україну фестиваль підготував для глядачів ексклюзивну та різнопланову програму в онлайні, яка буде транслюватися на офіційному Youtube-каналі проєкту 8 та 9 серпня о 19.30.

9 серпня фестиваль планує традиційний концерт на Фестивальному причалі, який пройде в нових умовах дотримання санітарно-гігієнічних норм, встановлених для заходів на відкритих майданчиках.

В онлайн-програмі “Джазу на Дніпрі-2020. New Story” візьмуть участь світові зірки джазу і наші улюблені українські артисти. Крім того в прямому ефірі на запитання глядачів відповідатимуть видатні діячі міжнародного музичного бізнесу. Ведучими ефірів стануть Ярослав Лодигін та Валерія Чачибая. Ярослав Лодигін – співзасновник Радіо Аристократи, меломан, кінорежисер (Дике Поле). Очолює телевізійну платформу Суспільного ТБ. Член Європейської кіноакадемії. Валерія Чачибая, ведуча, продюсер. Більше 10 років займається популяризацією нової музики. Створила спільно з Британською Радою в Україні один з найперших українських музичних подкастів – The Selector. Вже більше шести років розвиває проект Радіо Аристократи – найпомітніше онлайн радіо для тих, хто віддає перевагу розумному контенту.

Програма онлайн-фестивалю на 8 серпня*:

– Відеовітання від Джекі Террассона (Францiя) та його музичний подарунок

– Бенні Грін (США) презентуватиме свій новий альбом «Benny’s Grib», який був випущений у період карантину

– 100-річчя Чарлі Паркера. Відео-екскурсія у рідне місто джазової легенди – Канзас-сіті, за участю Чепту Козітані-Бакнер – Президента Міжнародної асоціації Jazz Sister cities та Андрія Здесенко, власника та генерального директора корпорації “Біосфера”

– Zoom-бесіда про музичну журналістику, історія становлення ключових джазових видань та кар’єра відомого джазового журналіста Теда Панкена (США).

– Виступ онлайн київських музикантів Дмитра Александрова та Деніса Аду – учасників «Джаз на Дніпрі-2016»

– Виступ дніпровської групи – квартету Павла Сидоренка

– Ексклюзивно для фестивалю «Джаз на Дніпрі»: інтерв’ю Теда Панкена з 10-кратним володарем Греммі Артуро Сандовалем (США)

Програма онлайн-фестивалю на 9 серпня*:

– Zoom-бесіда з Андрієм Кондаковим – арт-директором «Джаза на Дніпрі» в кінці 90-х

– Відео-екскурсія в Інститут джазу в Дармштадті

– Виступ бенду Даніли Вінарікова (Україна)

– Виступ Олександра Любченко (Україна)

– Бесіда з Генеральним консулом Німеччини, доктором Штефаном Кайлем про підтримку сектору культури в період пандемії

– Zoom-бесіда про кар’єру та просування творчості джазменів з ключовим джазовим Grammy-продюсером Джеффом Левенсоном (США)

– Ексклюзивно для фестивалю «Джаз на Дніпрі»: інтерв’ю Теда Панкена з 3-кратною володаркою Греммі Ді Ді Бріджуотер (США)

*В програмі онлайн складової фестивалю можливі зміни.

Участь в онлайн-трансляції безкоштовна для глядачів та не потребує попередньої реєстрації.

Також, 9 серпня, з 18:00 до 22:00 буде проведений офлайн концерт на Фестивальному причалі. У ньому візьмуть участь представники української джазової сцени, а саме:

– бігбенд Юрія Паламарчука

– квінтет Юрія Біленка

– квартет Ігора Кручиненка

– група “Кредо”

– Юлія Мандіч

– група “Бугі Денс”

– LAURA MARTI “Все буде добре!”

Вхід на концерт можливий тільки для 1000 людей згідно з правилами про карантинні обмеження у період епідемії. Для входу будуть створені спеціальні електронні запрошення, які можна буде завантажити за день до події. Про спосіб отримання запрошень буде повідомлено додатково. Дотримання санітарно-гігієнічних норм гарантоване. Також, для всіх поціновувачів відпочинку в форматі “просто неба” буде працювати фудкорт.

Міжнародний джазовий фестиваль “Джаз на Дніпрі-2020. New story” проводиться в рамках міської програми м.Дніпро “Культурна столиця”.

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