#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
У Замбії сьогодні День єдності, а в Росії – День сім’ї, любові і вірності. В цей же день шанують святих, яких називають покровителями сімейного щастя і благополуччя – Петра і Февронію.
Також 8 липня відзначають Всесвітній день боротьби з алергією (World Allergy Day). Це свято відзначається під егідою Всесвітньої організації по алергії WAO і Всесвітньої організації по іммунопатології WIPO.
День сім’ї
Це свято в Україні відзначається з 2012 року. Відповідний Указ президента України № 1209/2011 “Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят” було підписано 30 грудня 2011 року.
У міжнародному співтоваристві День сім’ї засновано Генеральною Асамблеєю ООН ще в 1993 році і відзначається 15 травня.
Православні свята 8 липня
8 липня відзначається народно-православне свято День Петра і Февронії. У цей день віруючі вшановують пам’ять князя Петра і княгині Февронії, Муромських чудотворців. Святі вважаються покровителями сімейного вогнища, хранителями подружньої любові.
З подружжям були пов’язані деякі прикмети в цей день. Наприклад, вважалося, що, якщо чоловік на Петра і Февронії відпрацює весь день в магазині пліч-о-пліч з дружиною, це принесе родині благополуччя.
У народі були прикмети про погоду і сіножать, який починався як раз в цей час. Люди вірили: якщо свині і миші починають їсти сіно – покіс буде поганий. Ще в цей день спостерігали за розсадою: якщо вона добре п’є поливання – дні сінокосу будуть сухими, якщо ж не вбирає воду – вологими. З Петра і Февронії очікували ще сорок спекотних днів.
Прикмети на Петра і Февронії: що не можна робити
- Якщо свині починають їсти сіно – до поганого покосу.
- Після Петра і Февронії очікується ще 40 жарких днів.
- З цього дня русалки починають водити хороводи.
- Під час купання потрібно бути обережними, щоб русалки не потягли на дно.
Що не можна робити:
- Сваритися з коханими людьми, інакше сварка може затягнутися на роки.
- Місити тісто і пекти що в духовій шафі або на сковороді.
- Переїжджати в інше житло – може привести до проблем з фінансами.
- Розповідати про сни, які наснилися в ніч на 8 липня.
8 липня: цей день в історії
52 до н. е. – дата заснування Парижа.
1497 – перша морська експедиція з Європи до Індії відплила з Лісабона на чолі з Васко да Гама.
1796 – державний департамент США видав перший паспорт громадянина США.
1889 – вийшов перший номер газети The Wall Street Journal.
1918 – в Києві створено Центральну Раду України.
Іменинники 8 липня
1621 – Жан де Лафонтен, французький поет-байкар.
1819 – Френсіс МакКлінток, англійська полярний дослідник, який знайшов останки експедиції Джона Франкліна.
1839 – Джон Рокфеллер, американський промисловець, засновник нафтової компанії Standard Oil.
1894 – Петро Капіца, радянський фізик, інженер, академік, лауреат Нобелівської премії (1978).
1938 – Лесь Танюк, український політик, письменник, режисер, артист.
1952 – Карен Шахназаров, російський кінорежисер, сценарист, продюсер.
1974 – Жанна Фріске, російська співачка, актриса.
Привітання з Днем янгола в цей день приймають Альжбета, Євген, Прокоп, Костянтин, Леонід, Петро, Федір, Давид.