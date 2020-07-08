У середу, 8 липня, в Україні святкують День сім'ї, а в світі - День боротьби з алергією.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

У Замбії сьогодні День єдності, а в Росії – День сім’ї, любові і вірності. В цей же день шанують святих, яких називають покровителями сімейного щастя і благополуччя – Петра і Февронію.

Також 8 липня відзначають Всесвітній день боротьби з алергією (World Allergy Day). Це свято відзначається під егідою Всесвітньої організації по алергії WAO і Всесвітньої організації по іммунопатології WIPO.

День сім’ї

Це свято в Україні відзначається з 2012 року. Відповідний Указ президента України № 1209/2011 “Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят” було підписано 30 грудня 2011 року.

У міжнародному співтоваристві День сім’ї засновано Генеральною Асамблеєю ООН ще в 1993 році і відзначається 15 травня.

Православні свята 8 липня

8 липня відзначається народно-православне свято День Петра і Февронії. У цей день віруючі вшановують пам’ять князя Петра і княгині Февронії, Муромських чудотворців. Святі вважаються покровителями сімейного вогнища, хранителями подружньої любові.

З подружжям були пов’язані деякі прикмети в цей день. Наприклад, вважалося, що, якщо чоловік на Петра і Февронії відпрацює весь день в магазині пліч-о-пліч з дружиною, це принесе родині благополуччя.

У народі були прикмети про погоду і сіножать, який починався як раз в цей час. Люди вірили: якщо свині і миші починають їсти сіно – покіс буде поганий. Ще в цей день спостерігали за розсадою: якщо вона добре п’є поливання – дні сінокосу будуть сухими, якщо ж не вбирає воду – вологими. З Петра і Февронії очікували ще сорок спекотних днів.

Прикмети на Петра і Февронії: що не можна робити

Якщо свині починають їсти сіно – до поганого покосу.

Після Петра і Февронії очікується ще 40 жарких днів.

З цього дня русалки починають водити хороводи.

Під час купання потрібно бути обережними, щоб русалки не потягли на дно.

Що не можна робити:

Сваритися з коханими людьми, інакше сварка може затягнутися на роки.

Місити тісто і пекти що в духовій шафі або на сковороді.

Переїжджати в інше житло – може привести до проблем з фінансами.

Розповідати про сни, які наснилися в ніч на 8 липня.

8 липня: цей день в історії

52 до н. е. – дата заснування Парижа.

1497 – перша морська експедиція з Європи до Індії відплила з Лісабона на чолі з Васко да Гама.

1796 – державний департамент США видав перший паспорт громадянина США.

1889 – вийшов перший номер газети The Wall Street Journal.

1918 – в Києві створено Центральну Раду України.

Іменинники 8 липня

1621 – Жан де Лафонтен, французький поет-байкар.

1819 – Френсіс МакКлінток, англійська полярний дослідник, який знайшов останки експедиції Джона Франкліна.

1839 – Джон Рокфеллер, американський промисловець, засновник нафтової компанії Standard Oil.

1894 – Петро Капіца, радянський фізик, інженер, академік, лауреат Нобелівської премії (1978).

1938 – Лесь Танюк, український політик, письменник, режисер, артист.

1952 – Карен Шахназаров, російський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1974 – Жанна Фріске, російська співачка, актриса.

Привітання з Днем янгола в цей день приймають Альжбета, Євген, Прокоп, Костянтин, Леонід, Петро, ​​Федір, Давид.