У понеділок, 8 червня, в світі відзначають День народження океанів, день домогосподарки і домогосподаря. За церковним календарем відзначається день пам'яті апостола Карпа.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Що відзначають у світі

8 червня відзначається Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домогосподаря, а також День народження пилососа, Міжнародний день IPv6 і Всесвітній день боротьби з пухлинами головного мозку.

В цей день в Сполучених Штатах Америки святкують день, коли жителі карибських островів були поінформовані про СНІД і ВІЛ, День Кращих друзів і День ранкового пробудження. В Австралії відзначають День народження Королеви, а у Вірменії – День пам’яті святої Ріспісме.

У Перу 8 червня відзначають День інженера, а в Словенії – День Приможа Трубара.

Пам’ятні дати

У 1783 році 8 червня у Ісландії почав виверження вулкан Лакі, в результаті чого загинуло близько 10 тисяч людей.

У 1786 році в Нью-Йорку вперше в історії надійшло в продаж морозиво.

В 1824 році в Канаді була запатентована перша пральна машина, яка представляла собою дерев’яну бочку, всередині якої оберталися хрестовини.

У 1829 році в Ліверпулі відкрили муніципальний басейн.

У 1912 році в Лос-Анджелесі заснували студію Universal.

У 1934 році в СРСР ввели кримінальну відповідальність для родичів підсудних за недонесення про “державні злочини”.

У 2002 році в Києві відкрився після ремонту кінотеатр “Київська Русь” з найбільшим екраном серед кінотеатрів колишнього СРСР.

Що відзначають за православним календарем

8 червня Православна церква вшановує пам’ять апостола Карпа. Вважається, що святий приносить удачу рибалкам.

У цей день святкують іменини Олександр, Георгій, Іван, Олена, Юрій, Алфей і Макар.

Прикмети та повір’я

Згідно з народними повір’ями, 8 червня після заходу не можна підмітати підлогу. Краще не вирушати в поїздку, не змінювати квартиру і роботу.

Вважається, що день може принести неприємні несподіванки, тому краще уникати конфліктів.

Якщо 8 червня було багато комарів, то кінець місяця буде дощовим, але теплим. Якщо багато коників, кінець місяця буде посушливим. Якщо голосно квакають жаби, в найближчі дні варто чекати дощів.