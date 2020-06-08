#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
Що відзначають у світі
8 червня відзначається Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домогосподаря, а також День народження пилососа, Міжнародний день IPv6 і Всесвітній день боротьби з пухлинами головного мозку.
В цей день в Сполучених Штатах Америки святкують день, коли жителі карибських островів були поінформовані про СНІД і ВІЛ, День Кращих друзів і День ранкового пробудження. В Австралії відзначають День народження Королеви, а у Вірменії – День пам’яті святої Ріспісме.
У Перу 8 червня відзначають День інженера, а в Словенії – День Приможа Трубара.
Пам’ятні дати
У 1783 році 8 червня у Ісландії почав виверження вулкан Лакі, в результаті чого загинуло близько 10 тисяч людей.
У 1786 році в Нью-Йорку вперше в історії надійшло в продаж морозиво.
В 1824 році в Канаді була запатентована перша пральна машина, яка представляла собою дерев’яну бочку, всередині якої оберталися хрестовини.
У 1829 році в Ліверпулі відкрили муніципальний басейн.
У 1912 році в Лос-Анджелесі заснували студію Universal.
У 1934 році в СРСР ввели кримінальну відповідальність для родичів підсудних за недонесення про “державні злочини”.
У 2002 році в Києві відкрився після ремонту кінотеатр “Київська Русь” з найбільшим екраном серед кінотеатрів колишнього СРСР.
Що відзначають за православним календарем
8 червня Православна церква вшановує пам’ять апостола Карпа. Вважається, що святий приносить удачу рибалкам.
У цей день святкують іменини Олександр, Георгій, Іван, Олена, Юрій, Алфей і Макар.
Прикмети та повір’я
Згідно з народними повір’ями, 8 червня після заходу не можна підмітати підлогу. Краще не вирушати в поїздку, не змінювати квартиру і роботу.
Вважається, що день може принести неприємні несподіванки, тому краще уникати конфліктів.
Якщо 8 червня було багато комарів, то кінець місяця буде дощовим, але теплим. Якщо багато коників, кінець місяця буде посушливим. Якщо голосно квакають жаби, в найближчі дні варто чекати дощів.
- 7 червня, православні та греко-католики відзначають Трійцю – свято, яке присвячене зішестю Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Ця подія позначила триєдність Бога.