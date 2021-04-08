Про це розповідають #Букви.
Крім того, у світі відзначають День народження пожежної драбини, День малювання птахів, Міжнародний день Будди.
Цей день в історії:
1525 — володіння Тевтонського ордену перетворені на нову державу — герцогство Пруссія.
1548 — Перу проголошено територією Іспанії.
1766 — у США запатентована перша пожежна драбина.
1783 — Катерина II видала маніфест про приєднання Криму до Росії.
1830 — Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями.
1847 — арешт у Києві поета Тараса Шевченка та історика Миколи Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодієвського братства.
1853 — відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.
1913 — у Пекіні починає роботу перший китайський парламент.
1919 — Україна проголошена радянською республікою.
1930 — вийшов на екрани кінофільм О. Довженка “Земля”.
1944 — радянські війська почали Кримську операцію.
1946 — у Женеві відбулося останнє засідання Ліги Націй.
1966 — обрання Леоніда Брежнєва Генеральним секретарем ЦК КПРС.
1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес ромів ув Лондоні, який прийняв ромський гімн і прапор.
1988 — СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.
1990 — на американському каналі ABC початий прем’єрний показ серіалу “Твін Пікс”.
1990 — над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор.
1999 — Уряд Югославії оголошує про припинення бойових дій в Косово.
Яке сьогодні церковне свято:
Християни відзначають день архангела Гавриїла, який приніс Діві Марії звістку про народження від неї Спасителя.
Прикмети погоди:
Якщо на зорі сонце ясне і біле, то снігу більше не буде.
8 квітня заморозки, то очікується затяжна і холодна весна.
Іменини відзначають: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія і Лариса.