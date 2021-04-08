Сьогодні, 8 квітня, у світі відзначають Міжнародний день ромів, Міжнародний день тайцзі і цигуна.

Про це розповідають #Букви.

Крім того, у світі відзначають День народження пожежної драбини, День малювання птахів, Міжнародний день Будди.

Цей день в історії:

1525 — володіння Тевтонського ордену перетворені на нову державу — герцогство Пруссія.

1548 — Перу проголошено територією Іспанії.

1766 — у США запатентована перша пожежна драбина.

1783 — Катерина II видала маніфест про приєднання Криму до Росії.

1830 — Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями.

1847 — арешт у Києві поета Тараса Шевченка та історика Миколи Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодієвського братства.

1853 — відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.

1913 — у Пекіні починає роботу перший китайський парламент.

1919 — Україна проголошена радянською республікою.

1930 — вийшов на екрани кінофільм О. Довженка “Земля”.

1944 — радянські війська почали Кримську операцію.

1946 — у Женеві відбулося останнє засідання Ліги Націй.

1966 — обрання Леоніда Брежнєва Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес ромів ув Лондоні, який прийняв ромський гімн і прапор.

1988 — СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.

1990 — на американському каналі ABC початий прем’єрний показ серіалу “Твін Пікс”.

1990 — над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор.

1999 — Уряд Югославії оголошує про припинення бойових дій в Косово.

Яке сьогодні церковне свято:

Християни відзначають день архангела Гавриїла, який приніс Діві Марії звістку про народження від неї Спасителя.

Прикмети погоди:

Якщо на зорі сонце ясне і біле, то снігу більше не буде.

8 квітня заморозки, то очікується затяжна і холодна весна.

Іменини відзначають: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія і Лариса.