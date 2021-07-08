Сьогодні, 8 липня, в Україні відзначається день родини. У світі відзначають Всесвітній день боротьби з алергією.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

52 до н. е. — прийнята дата заснування Парижа.

1492 — перша морська експедиція з Європи до Індії відпливла з Лісабона на чолі з Васко да Гама.

1618 — за “зачаровування” французької королеви була страчена камеристка Марії Медічі.

1654 — в Америку прибув перший єврей Яків Барсімсон.

1659 — у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького.

1709 — під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII і українського гетьмана Івана Мазепи у бою проти московських військ царя Петра I.

1796 — видано перший паспорт громадянина США.

1889 — вперше вийшла друком фінансова газета The Wall Street Journal.

1913 — завершилися останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31).

1916 — указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тис. жителів Туркестану і степових областей. Масове повстання казахських племен було жорстоко придушене.

1918 — створено Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію.

Яке сьогодні церковне свято:

8 липня відзначається народно-православне свято День Петра і Февронії. В цей день віряни вшановують пам’ять князя Петра і княгині Февронії, Муромських чудотворців.

Прикмети погоди:

Спекотний день – спека ще 40 днів протримається.

Засуха в липні – не чекай грибів до самої осені.

Миші і свині 8 липня їсти сіно почали – буде дуже поганий покіс.

Іменини у Давида, Петра, Дениса, Василя та Семена.