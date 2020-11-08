Сьогодні, 8 листопада, у світі відзначають День рентгенівських променів, Міжнародний день радіології, Всесвітній день містобудування (урбанізму), Всесвітній день без Wi-Fi, Міжнародний день скоромовок, Intersex Day of Remembrance, Всесвітній день містобудування, Міжнародний тиждень науки і світу, Міжнародний день піаніста, Всесвітній день урбанізму.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День виноградаря і винороба, у США – День STEAM-освіти, День капучіно, День бовдура, День “Приготуйте що-небудь незвичайне і пікантне”, в Іспанії – Міжнародний фестиваль повітряних зміїв, в Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Ісландії – День батька, у Сальвадорі – День пупуси, в Китаї – День журналіста, у Туркменістані – Свято врожаю, в Тунісі – Фестиваль дерев, у Киргизстані – День пам’яті жертв політичних репресій, у Канаді – День ветеранів-аборигенів, в Азербайджані – День працівників Бакинського метрополітену, у Британії – поминальна Неділя, в Індії – День матері.

Пам’ятні дати 8 листопада

1090 — Митрополит Єфрем освятив Св. Михайлівський собор у Переяславі.

1655 — московсько-козацьке військо після сплати викупу зняло облогу Львова.

1793 — Лувр відкрився для публіки.

1895 — Вільгельм Конрад Рентген винайшов X-промені під час дослідів з електрикою.

1909 — Відбулись установчі збори членів Київського товариства повітроплавання.

1918 — У Пряшові закарпатські українці створили Руську Народну Раду.

1923 — Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені.

1927 — Закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил.

1960 — Джон Ф. Кеннеді обраний 35-м президентом США.

1988 — Джордж Герберт Вокер Буш обраний 41 президентом США.

1999 — Папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідав Грузію.

2016 — Дональд Трамп обраний 45 президентом США, перемігши Гілларі Клінтон.

Яке церковне свято

8 листопада у церкві святкують день святого Великомученика Димитрія, або в народі “святого Дмитра” чи просто “Дмитра”. Свято встановлено на честь Дмитра Солунського, який за християнську віру у 306 року поплатився своїм життям – його списами закололи римські воїни.

Ще не можна робити сьогодні:

Не можна важко фізично працювати

Не варто брати кредити і не давати в борг.

Що можна робити:

8 листопада пекли млинці, які завжди стояли на поминальному столі. Перший млинець знімали зі сковороди зі словами “Пом’яни, Господи, чесних батьків”. Його не їли, а залишали на вікні.

У народі цього дня було прийнято пити пиво. Казали: “На Дмитрієв день і горобець під кущем пиво варить”.

День ангела святкують: Марк, Афанасій, Дмитро, Опанас, Василь, Антон.