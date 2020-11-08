Про це розповідають #Букви.
В Україні – День виноградаря і винороба, у США – День STEAM-освіти, День капучіно, День бовдура, День “Приготуйте що-небудь незвичайне і пікантне”, в Іспанії – Міжнародний фестиваль повітряних зміїв, в Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Ісландії – День батька, у Сальвадорі – День пупуси, в Китаї – День журналіста, у Туркменістані – Свято врожаю, в Тунісі – Фестиваль дерев, у Киргизстані – День пам’яті жертв політичних репресій, у Канаді – День ветеранів-аборигенів, в Азербайджані – День працівників Бакинського метрополітену, у Британії – поминальна Неділя, в Індії – День матері.
Пам’ятні дати 8 листопада
1090 — Митрополит Єфрем освятив Св. Михайлівський собор у Переяславі.
1655 — московсько-козацьке військо після сплати викупу зняло облогу Львова.
1793 — Лувр відкрився для публіки.
1895 — Вільгельм Конрад Рентген винайшов X-промені під час дослідів з електрикою.
1909 — Відбулись установчі збори членів Київського товариства повітроплавання.
1918 — У Пряшові закарпатські українці створили Руську Народну Раду.
1923 — Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені.
1927 — Закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил.
1960 — Джон Ф. Кеннеді обраний 35-м президентом США.
1988 — Джордж Герберт Вокер Буш обраний 41 президентом США.
1999 — Папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідав Грузію.
2016 — Дональд Трамп обраний 45 президентом США, перемігши Гілларі Клінтон.
Яке церковне свято
8 листопада у церкві святкують день святого Великомученика Димитрія, або в народі “святого Дмитра” чи просто “Дмитра”. Свято встановлено на честь Дмитра Солунського, який за християнську віру у 306 року поплатився своїм життям – його списами закололи римські воїни.
Ще не можна робити сьогодні:
Не можна важко фізично працювати
Не варто брати кредити і не давати в борг.
Що можна робити:
8 листопада пекли млинці, які завжди стояли на поминальному столі. Перший млинець знімали зі сковороди зі словами “Пом’яни, Господи, чесних батьків”. Його не їли, а залишали на вікні.
У народі цього дня було прийнято пити пиво. Казали: “На Дмитрієв день і горобець під кущем пиво варить”.
День ангела святкують: Марк, Афанасій, Дмитро, Опанас, Василь, Антон.