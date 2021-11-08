Сьогодні, 8 листопада, світі відзначають день радіології та день урбанізму.

Про це повідомляють #Букви.

А ще сьогодні Всесвітній день без Wi-Fi та день піаніста.

Цей день в історії:

1655 — московсько-козацьке військо після сплати викупу зняло облогу Львова.

1793 — Лувр відкрився для публіки.

1895 — Вільгельм Конрад Рентген винайшов X-промені під час дослідів з електрикою.

1909 — відбулись установчі збори членів Київського товариства повітроплавання.

1918 — у Пряшові закарпатські українці створили Руську Народну Раду.

1923 — Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені.

1927 — закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил.

1927 — у Харкові відкрилася перша державна республіканська художня виставка “10 років Жовтню”.

1935 — у Чернігові відкрито Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського.

Яке сьогодні церковне свято:

Православні сьогодні відзначають день пам’яті святого Великомученика Дмитра Солунського (у католиків св. Великомученика Дмитрія Мироточця). Дмитро Солунський із грецького міста Солунь (Салоніки), який за віру був проколотий списами.

Прикмети:

Вважалося, якщо цей день буде холодним і сніжним, то такою буде і весна.

Іменини святкують: Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Марк.