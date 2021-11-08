Про це повідомляють #Букви.
А ще сьогодні Всесвітній день без Wi-Fi та день піаніста.
Цей день в історії:
1655 — московсько-козацьке військо після сплати викупу зняло облогу Львова.
1793 — Лувр відкрився для публіки.
1895 — Вільгельм Конрад Рентген винайшов X-промені під час дослідів з електрикою.
1909 — відбулись установчі збори членів Київського товариства повітроплавання.
1918 — у Пряшові закарпатські українці створили Руську Народну Раду.
1923 — Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені.
1927 — закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил.
1927 — у Харкові відкрилася перша державна республіканська художня виставка “10 років Жовтню”.
1935 — у Чернігові відкрито Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського.
Яке сьогодні церковне свято:
Православні сьогодні відзначають день пам’яті святого Великомученика Дмитра Солунського (у католиків св. Великомученика Дмитрія Мироточця). Дмитро Солунський із грецького міста Солунь (Салоніки), який за віру був проколотий списами.
Прикмети:
Вважалося, якщо цей день буде холодним і сніжним, то такою буде і весна.
Іменини святкують: Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Марк.