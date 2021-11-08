У понеділок, 8 листопада, через 20 місяців заборони на в'їзд США знову відкривають свої кордони для іноземних гостей. Важлива умова – треба бути повністю щепленим.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Заборону на туристичні поїздки до Штатів на початку 2020 року наклав колишній президент Дональд Трамп. Це стосувалося неамериканських громадян із понад 30 країн, зокрема і держав Євросоюзу.

Авіакомпанії очікують напливу відвідувачів, оскільки обмеження буде знято для тих, хто повністю вакцинований.

Джером Томанн, голова паризького туристичного агентства Jetset Voyages, повідомив агентству Reuters, що вже фіксується “надзвичайний ріст кількості бронювань”.

Спочатку кордони США були закриті для мандрівників із Китаю. Потім обмеження поширилися на інші країни.

Правила забороняли в’їзд більшості неамериканських громадян, які були у Великій Британії та низці інших європейських країн, а також у Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії.

Згідно з новими правилами, іноземні туристи повинні будуть перед польотом:

пред’явити сертифікат про повну вакцинацію;

отримати негативний результат тесту на COVID-19 протягом трьох днів після поїздки та повідомити свою контактну інформацію.

Карантин для туристів не передбачено.

Сухопутні кордони США із сусідами Канадою та Мексикою також відкриті для повністю вакцинованих туристів.

Євросоюз у червні рекомендував дозволити американським туристам відвідувати країни блоку, тоді як мандрівники зі США можуть їздити до Великої Британії з 28 липня.