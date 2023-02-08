8 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

8 лютого відзначають День "Засмійся і розбагатій". За церковним календарем сьогодні день святого Феодора Студита.

Про це повідомляють #Букви.

День “Засмійся і розбагатій”: мета цього дня – заохочувати сміх. При створенні Дня сміху і багатства враховувалися тільки ваші інтереси. Чи потрібна причина для сміху? Це свято – про те, як зберегти своє особисте щастя, сміючись якомога більше.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Люксембург – День інженера

Польща – День Служби виконання покарань

Індія – День освідчення

Словенія – Прешерн день або День словенської культури

Цього дня у світі:

1106 — великий князь Київський Володимир Мономах склав “Повчання” — перший дидактично-художній твір Київської Русі

1347 — угодою ворогуючих сторін закінчилась громадянська війна у Візантії

1575 — Вільгельмом Оранським заснований Лейденський університет

1587 — після 19 років ув’язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт

1600 — суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно

1627 — перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології.

1807 — біля прусського міста Ейлау відбулась найкривавіша битва російсько-прусько-французької війни за участю майже 150 тисяч осіб

1837 — дуель між Олександром Пушкіним і Жоржем Дантесом

1861 — сім рабовласницьких південних штатів утворили Конфедеративні Штати Америки

1865 — Грегор Мендель представив відкриті ним закони товариству природознавців у Брно

1879 — шотландсько-канадський інженер Сендфорд Флемінг запропонував увести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу[en]

1885 — опубліковане перше оповідання Бернарда Шоу

1908 — перше виконання 2-ї симфонії Сергія Рахманінова (Москва)

1914 — у Монреалі створили українське видавництво “Новий Світ”

1915 — у Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму Девіда Ґріффіта “Народження нації”, включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів

1916 — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголосила про появу нової мистецької течії — дадаїзму

1921 — РНК УСРР ухвалила декрет про заповідник “Асканія-Нова” (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.).

1928 — перша передача телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку

1929 — у Ленінграді заарештували майбутнього академіка (тоді ще студента) Дмитра Лихачова (засуджений на 5 років і відправлений на Соловки)

1963 — в Іраку в результаті військового перевороту прийшла до влади партія Баас

1964 — Beatles прибули в аеропорт “Кеннеді” й Америку охопила хвиля бітломанії

1965 — у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні

1969 — відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380)

1971 — засновано одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ

1972 — у лондонському Альберт-холі скасували концерт Френка Заппи та Mothers of Invention, бо деякі їхні пісні були визнані непристойними

1981 — у тисняві на стадіоні “Георгіос Караїскакіс” у Піреї (Греція) загинула 21 людина

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном

1994 — Україна приєдналась до програми НАТО “Партнерство заради миру”

1997 — у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз

Яке сьогодні церковне свято:

8 лютого — день пам’яті Феодора Студита. Народився він 759 року у Візантії в заможній та побожній родині місцевого чиновника. Тому здобув хорошу освіту і у віці 22 років вирішив зректися мирського життя та разом із батьками прийняти постриг. Тоді оселився він у Віфінському монастирі (біля гори Олімп), де згодом став настоятелем.

Феодор ревно шанував ікони, а також був прихильником інституту сім’ї. Тому виступив проти розлучення імператора Костянтина VI, який ще й заступався за іконоборців. За це потрапив до в’язниці, звідки вийшов лише після смерті правителя. Тоді став настоятелем Студійського монастиря.

Протягом життя Феодора тричі ув’язнювали. Всі рази через викриття влади. Попри це, він зміг повністю реформувати чернече життя. Помер у Віфінському монастирі 826 року, а 845-го його мощі перенесли до Студійського монастиря.

Прикмети:

Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко.

Хуртовина – ще довго бути зимі.

Навколо чистіше чутно звуки — скоро зіпсується погода.

Кішка часто дивиться у вікно — буде потепління.

Традиції:

За народними повір’ями, в день Федора небіжчики сумують за своєю землею і можуть відвідувати рідних. Вважалося, що якщо загиблий зайде в свій будинок, то може заблукати там і потім мучити мешканців дому. Щоб цього не сталося, потрібно піти до храму і поставити свічку за упокій. Не рекомендовано відчиняти вікна, щоб душа також не могла влетіти всередину.

Цього дня наші предки поминали померлих — ходили на кладовище, очищали від снігу хрести і приносили частування, яке з’їдали всією родиною.

8 лютого заведено варити горохову кашу і пригощати нею рідних, особливо в тому випадку, якщо у когось день народження. Вважається, що якщо іменинник покуштує горохової каші, то весь рік буде щасливим.

Іменини цього дня святкують:

Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір, Філіп.