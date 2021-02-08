8 лютого у світі відзначаються День пропозиції руки і серця, День нірвани, День підкидання монетки, Міжнародний день боротьби з епілепсією, День юного героя-антифашиста.

Про це розповідають #Букви.

У США – День бойскаутів, День штату Айова, День футбольного похмілля, День очищення комп’ютера, День «Смійся і багатій», День повітряних зміїв, День опери, День тістечок із чорної патоки, у Канаді – День сім’ї, у Шотландії – «Вівсяний» понеділок, у Конго – День молоді, у Польщі – День пенітенціарної служби, у Словенії – День словенської культури.

Цей день в історії:

1106 — великий князь Київський Володимир Мономах склав “Повчання” — перший дидактично-художній твір Київської Русі

1587 — після 19 років ув’язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт.

1600 — суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно.

1879 — інженер Сенфорд Флемінґ вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси.

1885 — опубліковане перше оповідання Бернарда Шоу.

1915 — у Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму Девіда Ґріффіта “Народження нації”, включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів.

1921 — РНК УСРР ухвалила декрет про заповідник “Асканія-Нова”.

1928 — перша передача телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку.

1969 — відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380).

1964 — Beatles прибули в аеропорт “Кеннеді” й Америку охопила хвиля бітломанії.

1965 — у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном.

1997 — у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Яке сьогодні церковне свято:

Православні 8 лютого шанують пам’ять Теодора Студита (759-826) – візантійського священника. Він був настоятелем Студійського монастиря в Константинополі. Писав богословські листи і твори.

Теодор отримав гарну освіту. У віці 22 років постригся в цьому монастирі. Молода дружина Теодора Анна теж прийняла чернецтво.

Прикмети погоди:

Тихий і ясний день – весна буде теплою і настане швидко;

Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви. Вважається, що ці рослини відлякують злих духів;

Що не можна робити 8 лютого:

Уникайте цього дня сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не в ладу.

Іменини у Ксенофонта, Марії, Аркадія, Петра, Симеона, Івана і Давида.