8 листопада: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день урбанізму (містобудування): свято виникло і засноване з ініціативи громадськості та працівників у сфері планування міст і населених пунктів з метою підвищення інтересу в галузі містобудування. Вперше було запропоновано професором в Університеті Буенос-Айреса, випускником Інституту міського будівництва в Парижі, на ім’я Карлос-Марія-делла Паолера (Carlos Maria della Paolera) наприкінці 40-х років і проведено в 1949-му році. Дата проведення Всесвітнього дня містобудування (World Urbanism Day) – 8 листопада. Відзначається вже в більш ніж 30-ти країнах світу на чотирьох континентах.

Міжнародний день радіології: день рентгенографії відзначають з 2007 року. Свято встановлено у річницю відкриття рентгенівських променів у 1895 році. Мета цього дня – підвищити поінформованість громадськості про рентгенографічну візуалізацію та терапію, які відіграють вирішальну роль у діагностиці та лікуванні пацієнтів і, що найбільш важливо, забезпечують мінімальне необхідне опромінення, тим самим покращуючи якість догляду за пацієнтами. Цей день відзначається у всьому світі різними національними асоціаціями та товариствами рентгенологів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Азербайджан – День перемоги

Казахстан – День статистика

Канада – Національний день ветеранів аборигенів

США – День штату Монтана

Японія – День хороших зубів

Цього дня у світі:

1090 — Митрополит Єфрем освятив Св. Михайлівський собор у Переяславі.

1519 — Ернан Кортес прибув до Теночтітлану.

1620 — Битва на Білій Горі поблизу Праги.

1655 — московсько-козацьке військо після сплати викупу зняло облогу Львова.

1793 — Лувр відкрився для публіки.

1863 — у Києві відкрито міське відділення Російського музичного товариства.

1867 — Оперою Олексія Верстовського “Аскольдова могила” розпочав свій перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині — Національна опера України).

1895 — Вільгельм Конрад Рентген винайшов X-промені під час дослідів з електрикою.

1909 — відбулись установчі збори членів Київського товариства повітроплавання.

1918 — у Пряшові закарпатські українці створили Руську Народну Раду.

1923 — Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені.

1927 — закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил.

1927 — у Харкові відкрилася перша державна республіканська художня виставка “10 років Жовтню”.

1935 — у Чернігові відкрито Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського.

1960 — Джон Ф. Кеннеді обраний 35-м президентом США.

1975 — у Ризі на кораблі “Сторожевой” розпочалось антиурядове повстання.

1988 — Джордж Герберт Вокер Буш обраний 41-м президентом США.

1997 — у Львові відкритий пам’ятник жертвам комуністичних злочинів.

1999 — Папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідав Грузію.

2016 — Дональд Трамп обраний 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон.

Яке сьогодні церковне свято:

8 листопада віряни щорічно вшановують пам’ять Дмитрія Солунського, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа у IV столітті. В народі його часто називають Дмитрів день.

Димитрій Солунський був сином правителя міста Солуні. Його батьки таємно сповідували християнство, хрестили сина і виховували його в благочесті. Після смерті батька Димитрій став проконсулом солунським, а правитель Максиміан наказав йому очистити місто від християн. Святий натомість активно почав проповідувати християнство.

Димитрія ув’язнили в темницю, там йому з’явився ангел і показав мученицький вінець. Будучи під вартою, Солунський благословив іншого святого – Нестора, який вийшов проти гнобителя християн. За це Димитрія стратили списами, а згодом над труною його був побудований храм, де відбувалися багато чудес.

Прикмети:

На Дмитра відлига – зима буде мокра і тепла, а весна рання.

На Дмитрія немає снігу – зиму можна ще не чекати.

Потрібно дивитися, який сьогодні день: якщо випав сніг – весна буде пізньою.

До Дмитра зима не вступає у свою силу.

Якщо дме холодний вітер, а земля замерзла – до свят снігу не чекайте.

На Дмитра сніг і мороз – весна буде холодною.

День Дмитра теплий – весна буде м’якою і ранньою.

Якщо йде дощ – до Введення буде багато снігу.

Вітряно і земля замерзла – до Нового року снігу не буде.

Кури ходять до темна – завтра чекайте негоди.

Традиції:

Здавна існувало повір’я, що в Дмитрів день на могили прилітають покійні в образі птаха. Тому люди йшли на кладовища та розсипали там зерно.

Також було заведено збиратися всією родиною за святковим столом. На вечерю обов’язково пекли млинці, а коли знімали зі сковороди перший, то промовляли: “Пом’яни, Господи, чесних батьків”. Його залишали на вікні і не їли.

В народі вірили, що душі покійних приходять вночі, а тому святковий обід завжди починався ввечері. Щоб родичі, яких вже немає з родиною, також могли приєднатися до трапези, на стіл ставили додаткові тарілочки і клали по ложці з кожної страви. Потім їх переставляли до образів чи на покут. Поруч обов’язково клали рушник і мисочку з водою, щоб душі потім могли “вмитися”.

А ще в народі саме 8 листопада закінчувався землеробний рік. Предки уявляли, що святий Дмитрій “закриває” землю ключем і передає його святому Юрію, який потім “відімкне” весну (6 травня). Зокрема, в одній з колядок були такі слова: “у святого Дмитра труба із срібла” і нею він оповіщає, що прийшла зима.

Після дня Дмитрія Солунського в народі вже не справляли весілля і не ходили у свати.

Іменини цього дня святкують:

Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.