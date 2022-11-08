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8 листопада: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

8 листопада відзначають Всесвітній день урбанізму та Міжнародний день радіології. За церковним календарем сьгодні вшановують пам'ять Дмитрія Солунського.

Вівторок, 8 листопада 2022, 07:33
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Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день урбанізму (містобудування): свято виникло і засноване з ініціативи громадськості та працівників у сфері планування міст і населених пунктів з метою підвищення інтересу в галузі містобудування. Вперше було запропоновано професором в Університеті Буенос-Айреса, випускником Інституту міського будівництва в Парижі, на ім’я Карлос-Марія-делла Паолера (Carlos Maria della Paolera) наприкінці 40-х років і проведено в 1949-му році. Дата проведення Всесвітнього дня містобудування (World Urbanism Day) – 8 листопада. Відзначається вже в більш ніж 30-ти країнах світу на чотирьох континентах.

Міжнародний день радіології: день рентгенографії відзначають з 2007 року. Свято встановлено у річницю відкриття рентгенівських променів у 1895 році. Мета цього дня – підвищити поінформованість громадськості про рентгенографічну візуалізацію та терапію, які відіграють вирішальну роль у діагностиці та лікуванні пацієнтів і, що найбільш важливо, забезпечують мінімальне необхідне опромінення, тим самим покращуючи якість догляду за пацієнтами. Цей день відзначається у всьому світі різними національними асоціаціями та товариствами рентгенологів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Азербайджан – День перемоги
  • Казахстан – День статистика
  • Канада – Національний день ветеранів аборигенів
  • США – День штату Монтана
  • Японія – День хороших зубів

Цього дня у світі:

  • 1090 — Митрополит Єфрем освятив Св. Михайлівський собор у Переяславі.
  • 1519 — Ернан Кортес прибув до Теночтітлану.
  • 1620 — Битва на Білій Горі поблизу Праги.
  • 1655 — московсько-козацьке військо після сплати викупу зняло облогу Львова.
  • 1793 — Лувр відкрився для публіки.
  • 1863 — у Києві відкрито міське відділення Російського музичного товариства.
  • 1867 — Оперою Олексія Верстовського “Аскольдова могила” розпочав свій перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині — Національна опера України).
  • 1895 — Вільгельм Конрад Рентген винайшов X-промені під час дослідів з електрикою.
  • 1909 — відбулись установчі збори членів Київського товариства повітроплавання.
  • 1918 — у Пряшові закарпатські українці створили Руську Народну Раду.
  • 1923 — Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені.
  • 1927 — закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил.
  • 1927 — у Харкові відкрилася перша державна республіканська художня виставка “10 років Жовтню”.
  • 1935 — у Чернігові відкрито Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського.
  • 1960 — Джон Ф. Кеннеді обраний 35-м президентом США.
  • 1975 — у Ризі на кораблі “Сторожевой” розпочалось антиурядове повстання.
  • 1988 — Джордж Герберт Вокер Буш обраний 41-м президентом США.
  • 1997 — у Львові відкритий пам’ятник жертвам комуністичних злочинів.
  • 1999 — Папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідав Грузію.
  • 2016 — Дональд Трамп обраний 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон.

Яке сьогодні церковне свято:

8 листопада віряни щорічно вшановують пам’ять Дмитрія Солунського, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа у IV столітті. В народі його часто називають Дмитрів день.

Димитрій Солунський був сином правителя міста Солуні. Його батьки таємно сповідували християнство, хрестили сина і виховували його в благочесті. Після смерті батька Димитрій став проконсулом солунським, а правитель Максиміан наказав йому очистити місто від християн. Святий натомість активно почав проповідувати християнство.

Димитрія ув’язнили в темницю, там йому з’явився ангел і показав мученицький вінець. Будучи під вартою, Солунський благословив іншого святого – Нестора, який вийшов проти гнобителя християн. За це Димитрія стратили списами, а згодом над труною його був побудований храм, де відбувалися багато чудес.

Прикмети:

  • На Дмитра відлига – зима буде мокра і тепла, а весна рання.
  • На Дмитрія немає снігу – зиму можна ще не чекати.
  • Потрібно дивитися, який сьогодні день: якщо випав сніг – весна буде пізньою.
  • До Дмитра зима не вступає у свою силу.
  • Якщо дме холодний вітер, а земля замерзла – до свят снігу не чекайте.
  • На Дмитра сніг і мороз – весна буде холодною.
  • День Дмитра теплий – весна буде м’якою і ранньою.
  • Якщо йде дощ – до Введення буде багато снігу.
  • Вітряно і земля замерзла – до Нового року снігу не буде.
  • Кури ходять до темна – завтра чекайте негоди.

Традиції:

  • Здавна існувало повір’я, що в Дмитрів день на могили прилітають покійні в образі птаха. Тому люди йшли на кладовища та розсипали там зерно.
  • Також було заведено збиратися всією родиною за святковим столом. На вечерю обов’язково пекли млинці, а коли знімали зі сковороди перший, то промовляли: “Пом’яни, Господи, чесних батьків”. Його залишали на вікні і не їли.
  • В народі вірили, що душі покійних приходять вночі, а тому святковий обід завжди починався ввечері. Щоб родичі, яких вже немає з родиною, також могли приєднатися до трапези, на стіл ставили додаткові тарілочки і клали по ложці з кожної страви. Потім їх переставляли до образів чи на покут. Поруч обов’язково клали рушник і мисочку з водою, щоб душі потім могли “вмитися”.
  • А ще в народі саме 8 листопада закінчувався землеробний рік. Предки уявляли, що святий Дмитрій “закриває” землю ключем і передає його святому Юрію, який потім “відімкне” весну (6 травня). Зокрема, в одній з колядок були такі слова: “у святого Дмитра труба із срібла” і нею він оповіщає, що прийшла зима.
  • Після дня Дмитрія Солунського в народі вже не справляли весілля і не ходили у свати.

Іменини цього дня святкують:

Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.

Теги: 8 листопада, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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