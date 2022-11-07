Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
Водночас введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається.
В “Укренерго” нагадали, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.
І закликали допомогти енергетикам тримати баланс в енергосистемі.
“Дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Поки ви економите, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.
Раніше в “Укренерго” зазначили, що обмеження світла введено для зменшення навантаження на мережі та забезпечення сталого балансування енергосистеми. Крім того, воно потрібно для уникнення повторних аварій після пошкоджень внаслідок ракетних ударів й атак дронами-камікадзе.
Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.
- Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
- Для завдання масованого удару по території Україні 31 жовтня РФ витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.
- У Київській області запровадили екстрені відключення світла. Графіки обмежень електроенергії не працюють.