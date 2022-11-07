У НЕК "Укренерго" поінформували, що 8 листопада, протягом доби застосовуватимуть планові графіки відключень для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Водночас введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається.

В “Укренерго” нагадали, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

І закликали допомогти енергетикам тримати баланс в енергосистемі.

“Дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Поки ви економите, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Раніше в “Укренерго” зазначили, що обмеження світла введено для зменшення навантаження на мережі та забезпечення сталого балансування енергосистеми. Крім того, воно потрібно для уникнення повторних аварій після пошкоджень внаслідок ракетних ударів й атак дронами-камікадзе.