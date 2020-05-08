8 травня 2020 року в Україні відзначають День пам'яті та примирення, а в світі Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та День Білого Лотоса, День напою Coca-cola.

Об этом рассказывают #Буквы.

Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення.

У 1902 році на острові Мартініка в Карибському морі відбулося виверження вулкана Мон-Пеле, що призвело до загибелі близько 20 000 осіб.

У 1945 році в передмісті Берліна Карлсхорсте був підписаний акт про беззастережну капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні.

У 1950 році обкладинку нового номера французького журналу “Elle” прикрасила фотографія 15-річної Бріджит Бардо. Зараз їй 85 років. З 1970-х – вона є активісткою руху за права тварин, засновницею і головою фонду захисту тварин “Фонд Бріжит Бардо”.

У 1962 році в Лондоні перестали ходити останні тролейбуси.

У 2004 році німецькою поліцією був арештований 18-річний творець комп’ютерного вірусу Sasser.

Церковне свято

Сьогодні Православна церква вшановує пам’ять Святого Марка. Це свято називають по-різному: Марк-ключник, Марков день, Бабин свято, Пташине голодування. Святого Марка вважали покровителем весняних дощів.

Прикмети

Вважалося, якщо в травні дощ йтиме хоча б три дні – слід очікувати хорошого врожаю.

Щоб в будинку не було нежданих гостей, над вхідними дверима вішали букет з кропиви. Він же допомагав позбавити будь-яку людину, переступає поріг будинку, від поганих думок.

Що сьогодні можна робити

Не можна собі відмовляти в покупках, тоді гроші будуть водитися;

не можна втручатися в чужі справи і життя;

закоханим не варто в цей день будувати плани на майбутнє.

Прикмети на 8 травня

Якщо в цей день дощ – до хорошого урожаю зернових;

зозуля кує – до теплої погоди;

ясний і сонячний день – до жаркого літа і урожаю ярих;

під час дощу заспівали птахи – скоро розпогодиться.

Сьогодні іменини у Марка, Сильвестра, Сергія і Василя.