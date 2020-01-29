Автомобілі учасників діляться на класи (за обсягом двигуна):
- № 1 – до 1400 см. куб.
- № 2 – до 1800 см. куб.
- № 3 – понад 1800 см. куб.
Також передбачено залік в абсолютному заліку, а до автомобілів з наддувом застосовується коефіцієнт 1,7.
Буде проведено окремий залік і для дівчат на електромобілях.
У змаганнях можуть брати участь виключно жіночі екіпажі (пілот і штурман), а рух учасників проходить за маршрутом – з легендою і тільки в рамках правил дорожнього руху України.
Щороку організатори гонки доповнюють Велике жіноче ралі цікавою схемою слалому на спеціальних ділянках.
Новачків змагання запрошуємо в офіційні групи Великого жіночого ралі https://www.facebook.com/groups/BJRrally, де можна задати всі питання, а також обговорити майбутні заходи.
Онлайн-заявка на участь: https://forms.gle/US1PN86wFUiwiUfp9
Слідкуйте за новинами можна на сайті: http://www.kmamk.com