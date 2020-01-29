8 березня в центрі столиці на Хрещатику відбудеться традиційне змагання - Велике жіноче ралі.

Автомобілі учасників діляться на класи (за обсягом двигуна):

№ 1 – до 1400 см. куб.

№ 2 – до 1800 см. куб.

№ 3 – понад 1800 см. куб.

Також передбачено залік в абсолютному заліку, а до автомобілів з наддувом застосовується коефіцієнт 1,7.

Буде проведено окремий залік і для дівчат на електромобілях.

У змаганнях можуть брати участь виключно жіночі екіпажі (пілот і штурман), а рух учасників проходить за маршрутом – з легендою і тільки в рамках правил дорожнього руху України.

Щороку організатори гонки доповнюють Велике жіноче ралі цікавою схемою слалому на спеціальних ділянках.

Новачків змагання запрошуємо в офіційні групи Великого жіночого ралі https://www.facebook.com/groups/BJRrally, де можна задати всі питання, а також обговорити майбутні заходи.

Онлайн-заявка на участь: https://forms.gle/US1PN86wFUiwiUfp9

Слідкуйте за новинами можна на сайті: http://www.kmamk.com