Деякі люди відчувають погіршення працездатності та млявість одразу після того, як прокинулись. Цей стан може тривати 15-60 хвилин, деколи й до кількох годин. Професор медицини назвав 8 причин ранкової втоми.

Джерело: CNN

Доктор Радж Дасгупта, професор медицини Університету Південної Каліфорнії назвав 8 причин, чому люди прокидаються втомленими.

1. Втома

Національна фундація сну стверджує, що здорові дорослі потребують від семи до дев’яти годин сну щоночі, тому вам може знадобитися понад вісім годин сну, щоб відчути заряд енергії. Ви можете спробувати лягати спати на годину раніше або прокидатися на годину пізніше, ніж зазвичай і перевірити чи це має значення.

2. Малорухливий спосіб життя

Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, ваше тіло може звикнути до того, що вам доведеться витрачати низький рівень енергії, тож ви можете відчувати себе більш втомленим ніж слід, намагаючись виконувати основні щоденні дії.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим приділяти щотижня щонайменше 150 хвилин фізичної активності середнього та високого рівня.

3. Тривога або депресія

Тривога або депресія можуть бути енергетично виснажливими. Ці умови також можуть негативно вплинути на час, необхідний для засинання, а також на те, скільки разів ви прокидаєтесь протягом ночі.

4. Непостійний сон

Іноді розклад сну в будні дні та у вихідні може відрізнятись. Графіки також можуть коливатися для людей, які працюють позмінно. Ці зміни погано впливають на якість сну.

5. Зневоднення

Понад 50% вашого тіла складається з води, яка необхідна для багатьох функцій організму. Зневоднення пов’язують зі зниженням пильності, підвищеною сонливістю та втомою.

6. Поганий розпорядок сну

Гарна гігієна сну передбачає, що вночі ваша спальня повинна бути темною, тихою та холодною. Уникайте споживання напоїв з кофеїном менш ніж за шість годин до сну та обмежте споживання алкоголю та важкої або гострої їжі принаймні за дві години до сну.

7. Проблеми партнера по сну

“Людина (або домашня тварина), з якою ви ділите ліжко, сильно впливає на ваш сон”, — сказав доктор.

Можливо, у вашого партнера по ліжку розлад сну, він хропе або крутиться. Домашні тварини також можуть порушити ваш сон, оскільки вони не мають такого ж режиму, як люди.

8. Порушення сну

“Після того, як ви прокинулися, ви більше не перебуваєте в стані глибокого сну, і ви зазвичай не відразу занурюєтеся в найглибший сон”, — сказав Барнс. “Якщо вивести людей із цього глибокого сну, розбудивши їх, це, як правило, призведе до скорочення часу, проведеного в найглибшій стадії сну”.

Ідеальний спосіб відстежити якість і кількість сну — особливо якщо ви думаєте, що у вас можуть діагностувати розлади сну — це пройти полісомнографію в клініці сну.

Програми та електронні пристрої, які можна носити, наприклад годинники чи кільця, які вимірюють сон, не такі точні, як клінічні тести, але все одно надають достатньо інформації.