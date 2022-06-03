Про це у Facebook повідомив фотограф Євген Сосновський.
За його словами, Єгор, його сестра Вероніка, мама Олена та бабуся Тетяна зараз перебувають у Запоріжжі. Євген Сосновский додав, що всі вони – поранені, однак він впевнений, що тепер у цієї родини все буде добре.
Він подякував всім, хто допоміг родині Єгора вибратись з тимчасового окупованого та зруйнованого російськими військами Маріуполя.
“Ну а ми з нетерпінням будемо очікувати на зустріч з Єгором та Веронікою, їх мамою Оленою та бабусею Тетяною! Далі буде! І Все Буде Добре!”, – резюмував Євген Сосновський.
Додамо, що фотограф, власне, став людиною, яка розповсюдила мережею фото з “Маріупольского щоденника” Єгора.
На початку травня Сосновський опублікував пост про щоденник хлопчика. У ньому Єгор написав, що йому 8 років, сестрі – 15, а мамі – 38 і вона потребує перев’язок.
У щоденнику хлопчик записував все, що з ним відбувалось. Іноді повідомлення на кшталт, що він “прокинувся та посміхнувся” чи про те, що у нього з’явилась подруга Віка, чергуються з моторошними дописами.
“У мене помер дідусь. У мене рана на спині, здерта шкіра. У сестри поранення голови. У мами здерте м’ясо на руці та дірка у нозі”, – писав хлопчик.
Також у щоденнику він малював танки, знищені будинки, тіла вбитих людей та людей зі зброєю в руках.
“У мене померло дві собаки і бабуся Галя, і улюблене місто Маріуполь за весь цей час з 24 числа”, – писав Єгор.
Через деякий час на брифінгу Євген Сосновський повідомив, що Єгор – це син його племінниці.Він також додав, що сім’ю його брата обстріляли російські військові.
- Нагадаємо, нещодавно російські окупанти знімали сюжет для пропагандистського телеканалу Russia Today. Задля “красивої картинки” загарбники з танків обстрілювали житлові будинки. Зараз, коли завали цих будинків почали розбирати, під ними знаходять тіла загиблих цивільних.
- Раніше житель Маріуполя опублікував щоденник своїх батьків, який вони вели під час перебування в оточенні та під обстрілами російських солдатів. У ньому його мама розповідала жахливі подробиці розвитку війни та знищення міста.