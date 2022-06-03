8-річний Єгор, автор "Маріупольського щоденника", у якому він описував життя в блокадному Маріуполі, нарешті зміг виїхати з окупованого міста. На 100-тий день повномасштабної війни хлопчик, разом сестрою, мамою та бабусею, опинились на підконтрольній Україні території.

Про це у Facebook повідомив фотограф Євген Сосновський.

За його словами, Єгор, його сестра Вероніка, мама Олена та бабуся Тетяна зараз перебувають у Запоріжжі. Євген Сосновский додав, що всі вони – поранені, однак він впевнений, що тепер у цієї родини все буде добре.

Він подякував всім, хто допоміг родині Єгора вибратись з тимчасового окупованого та зруйнованого російськими військами Маріуполя.

“Ну а ми з нетерпінням будемо очікувати на зустріч з Єгором та Веронікою, їх мамою Оленою та бабусею Тетяною! Далі буде! І Все Буде Добре!”, – резюмував Євген Сосновський.

Додамо, що фотограф, власне, став людиною, яка розповсюдила мережею фото з “Маріупольского щоденника” Єгора.

На початку травня Сосновський опублікував пост про щоденник хлопчика. У ньому Єгор написав, що йому 8 років, сестрі – 15, а мамі – 38 і вона потребує перев’язок.

У щоденнику хлопчик записував все, що з ним відбувалось. Іноді повідомлення на кшталт, що він “прокинувся та посміхнувся” чи про те, що у нього з’явилась подруга Віка, чергуються з моторошними дописами.

“У мене помер дідусь. У мене рана на спині, здерта шкіра. У сестри поранення голови. У мами здерте м’ясо на руці та дірка у нозі”, – писав хлопчик.

Також у щоденнику він малював танки, знищені будинки, тіла вбитих людей та людей зі зброєю в руках.

“У мене померло дві собаки і бабуся Галя, і улюблене місто Маріуполь за весь цей час з 24 числа”, – писав Єгор.

Через деякий час на брифінгу Євген Сосновський повідомив, що Єгор – це син його племінниці.Він також додав, що сім’ю його брата обстріляли російські військові.