Про це розповіли в управлінні молоді та спорту Львівської ОВА.
“Юра каже в один прекрасний день — треба йти. Ми вирішили заїхати в Мостиська, де нас ніхто не знав. Ну так, щоб не було соромно в разі фіаско”, — сказав батько Назар.
Зазначається, що найбільше Юрій цінує подаровані військовими шеврони. Для репертуару обирає пісні, які беруть українців за душу — патріотичні, повстанські, ліричні пісні про героїзм і трагізм українського народу: “Я не втомився. Я люблю це. Я хочу цього. І випрошую тата кожного разу кудись йти чи їхати співати, щоб допомагати нашим Збройним силам”, — наголосив волонтер.
У повідомленні йдеться, що коли управління готувало матеріал, хлопчик зібрав 780 тисяч для ЗСУ. Однак наразі сума перевищила мільйон гривень.
Раніше #Букви розповідали, як Юрій організував черговий благодійний концерт у Новояворівську, Львівської області на підтримку Збройних сил України.
Хлопчик понад три години спільно з батьком виконував українські пісні для перехожих яворівчан. В результаті чого під час благодійної акції вдалось зібрати понад 14 тисяч гривень.
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