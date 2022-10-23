Львівський волонтер Юрій Напора — 8-річний хлопець, якому вдалось зібрати кошти на дрони, автомобілі, прилади нічного бачення та інше спорядження для Збройних сил України.

Про це розповіли в управлінні молоді та спорту Львівської ОВА.

“Юра каже в один прекрасний день — треба йти. Ми вирішили заїхати в Мостиська, де нас ніхто не знав. Ну так, щоб не було соромно в разі фіаско”, — сказав батько Назар.

Зазначається, що найбільше Юрій цінує подаровані військовими шеврони. Для репертуару обирає пісні, які беруть українців за душу — патріотичні, повстанські, ліричні пісні про героїзм і трагізм українського народу: “Я не втомився. Я люблю це. Я хочу цього. І випрошую тата кожного разу кудись йти чи їхати співати, щоб допомагати нашим Збройним силам”, — наголосив волонтер.

У повідомленні йдеться, що коли управління готувало матеріал, хлопчик зібрав 780 тисяч для ЗСУ. Однак наразі сума перевищила мільйон гривень.

Раніше #Букви розповідали, як Юрій організував черговий благодійний концерт у Новояворівську, Львівської області на підтримку Збройних сил України.

Хлопчик понад три години спільно з батьком виконував українські пісні для перехожих яворівчан. В результаті чого під час благодійної акції вдалось зібрати понад 14 тисяч гривень.