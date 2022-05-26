8 років тому, 26 травня 2014 року міжнародний аеропорт "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва припинив обслуговування. У повідомленні пресслужби про тимчасове скасування рейсів було зазначено, що адміністрація сповістить про відновлення роботи, однак цього так і не сталося. Згодом летовище стало місцем запеклих боїв протягом перших двох років російсько-української війни.

Про це повідомляють #Букви.

На початку травня 2014 року в Донецьку виникли незаконні збройні формування “Оплот” та “Восток”, останнє з яких очолював колишній командир спецпідрозділу СБУ “Альфа” в Донецькій області та колаборант Олександр Ходаковський. Пізніше прибуло підкріплення у вигляді групи “Іскра”, сформованої росіянами у Ростові-на-Дону. Вона налічувала 48 осіб. Підрозділом командував офіцер ФСБ Борис Сисенко.

Тоді в аеропорту контролювався лише Старий термінал. Його обороняв 3-тій окремий полк спеціального призначення. Водночас Новий термінал не обороняли через відсутність згоди адміністрації аеропорту. За їх словами, присутність бійців могла тривожити пасажирів.

Близько 3 години ночі 26 травня ексофіцер СБУ та колаборант Олександр Головура провів на територію Нового терміналу Ходаковського та тогочасного прем’єр-міністра так званої “ДНР” Олександра Бородая. Разом з ними в аеропорт потрапили ще 80 озброєних бійців. Після чого вони почали вимагати від українського командування залишити аеропорт.

ВНИМАНИЕ! С 7 часов аэропорт Донецк временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. — Аэропорт Донецк (@dok_aero) May 26, 2014

Згодом протягом переговорного процесу, який тривав до 7 години ранку, українські військові підготували до бою дві спарені зенітні установки ЗУ-23-2. Тим часом у терміналі та на його даху облаштувалися підтримувані РФ бойовики та росіяни.

Початок бою ознаменував постріл українського снайпера в російського оператора переносного зенітно-ракетного комплексу, котрий намагався збити український гелікоптер із десантом. Проросійські сили локалізувалися у Новому терміналі. Проте, оскільки українські сили переважали, росіяни вирішили відступати.

Влітку, після першого бою за Донецький аеропорт настало затишшя. Однак з вересня розпочалися запеклі бої. Пізніше російські військові покинули Новий термінал, проте він залишався не підконтрольним й українцям.

ЗСУ обрали опорним пунктом селище Піски, адже саме там була розгорнута артилерія вогневої підтримки. Увесь час російські бійці продовжували атакувати аеропорт із Донецька, з території монастиря, що на півдні від летовища, і села Спартак, що на сході.

У грудні 2014 року внаслідок постійних боїв у аеропорту суттєво постраждав Старий термінал, а 13 січня 2015 року впала диспетчерська вежа, яку утримували військові ЗСУ. Вже 20 січня росіяни підірвали Новий термінал.