Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан.
1815 — Наполеона відправили в заслання на острів Святої Єлени.
1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник.
1944 — у Берліні вісім німецьких офіцерів, звинувачених у підготовці замаху на Гітлера, у тому числі фельдмаршал фон Віцлебен, повішені на струнах від піаніно.
1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.
1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.
1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв’язку з Вотергейтським скандалом.
1985 — розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев’яти років війни.
1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців.
2008 — під приводом захисту російських громадян в Південній Осетії Росія напала на Грузію.
2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мову Колесніченка-Ківалова.
Яке сьогодні церковне свято:
Християни сьогодні відмічають день пам’яті преподобномучениці Параскеви. Вона була палкою християнкою, через що язичники неодноразово примушували її зректися віри. Проте, Параскева була непохитною у вірі. Князь Антонін наказав кинути її в чашу зі смолою, проте вона залишилася живою. А сам князь подивився в котел і осліп. Дівчина зцілила його, а багатьох інших після звернула в християнство. Після смерті її мощі зберігалися в Константинополі.
Прикмети погоди:
- Мухи кусаються або жаби по берегу стрибають – до дощу;
- веселка – до теплої погоди.
- Холодний ранок 8 серпня віщує холодну зиму.
Що сьогодні не можна робити:
- Жінкам в цей день не можна виходити в поле. Також їм не можна шити та в’язати – віщують нещасний шлюб.
- Також у цей день не бажано ледарювати та сваритися.
Іменини святкують Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Домінік, Еміліан.
- 7 серпня відзначався День маяка та День професійного спікера. 7 серпня у Великій Британії цього дня щорічно проходить Единбурзький міжнародний фестиваль мистецтв.