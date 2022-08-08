Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день кішок, Міжнародний день нескінченності, Міжнародний день альпінізму та Всесвітній день офтальмології.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан.

1815 — Наполеона відправили в заслання на острів Святої Єлени.

1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник.

1944 — у Берліні вісім німецьких офіцерів, звинувачених у підготовці замаху на Гітлера, у тому числі фельдмаршал фон Віцлебен, повішені на струнах від піаніно.

1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.

1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.

1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв’язку з Вотергейтським скандалом.

1985 — розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев’яти років війни.

1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців.

2008 — під приводом захисту російських громадян в Південній Осетії Росія напала на Грузію.

2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мову Колесніченка-Ківалова.

Яке сьогодні церковне свято:

Християни сьогодні відмічають день пам’яті преподобномучениці Параскеви. Вона була палкою християнкою, через що язичники неодноразово примушували її зректися віри. Проте, Параскева була непохитною у вірі. Князь Антонін наказав кинути її в чашу зі смолою, проте вона залишилася живою. А сам князь подивився в котел і осліп. Дівчина зцілила його, а багатьох інших після звернула в християнство. Після смерті її мощі зберігалися в Константинополі.

Прикмети погоди:

Мухи кусаються або жаби по берегу стрибають – до дощу;

веселка – до теплої погоди.

Холодний ранок 8 серпня віщує холодну зиму.

Що сьогодні не можна робити:

Жінкам в цей день не можна виходити в поле. Також їм не можна шити та в’язати – віщують нещасний шлюб.

Також у цей день не бажано ледарювати та сваритися.

Іменини святкують Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Домінік, Еміліан.