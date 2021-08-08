Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан.
1815 — Наполеона відправили в заслання на острів Святої Єлени.
1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник.
1944 — у Берліні вісім німецьких офіцерів, звинувачених у підготовці замаху на Гітлера, у тому числі фельдмаршал фон Віцлебен, повішені на струнах від піаніно.
1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.
1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.
1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку в зв’язку з Вотергейтським скандалом.
1985 — розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев’яти років війни.
1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців.
2008 — під приводом захисту російських громадян в Південній Осетії Росія напала на Грузію.
2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мову Колесніченка-Ківалова.
Яке сьогодні церковне свято:
8 серпня православні вшановують пам’ять Єрмолая Нікомедійського – священномученика.
Прикмети погоди:
- Мухи кусаються або жаби по берегу стрибають – до дощу;
- веселка – до теплої погоди.
Іменини святкують Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Домінік, Еміліан.