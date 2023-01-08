У Вірменії – День донора, у Таїланді – День дітей. На Кіпрі відбудеться святкування на честь Кіккської ікони Божої Матері, у КНДР відсвяткують День народження Кім Чен Ина, а в Греції – фестиваль жінок. Також у світі відзначають День обертання Землі, День поширення мікробів радості, День візерунка з ромбів, День комп'ютерного набору та День повитух.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати:

851 – Французький фізик Жан Бернар Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнену свинцем латунну кулю на вершині Пантеону у Парижі.

1863 – В Олександрії запущено перший в Африці трамвай-конку;

1957 – Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років;

1959 – Французький генерал Шарль де Голль став першим Президентом П’ятої республіки (1958-1969);

1978 – Розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі розпочалася Ісламська революція в Ірані;

2004 – У Саутгемптоні відбулася церемонія “хрещення” морського суперлайнера “Queen Mary 2”, найбільшого на той час у світі;

2020 – Під Тегераном збитий український Boeing 737, загинули 176 людей.

Сьогодні народилися:

1922 — Величко Осип, український різьбяр і педагог.

1935 — Василь Симоненко, український поет.

1935 — Елвіс Преслі, американський співак.

1942 — Стівен Гокінг, видатний британський фізик-теоретик, член Британського наукового Королівського товариства та Академії наук США.

1947 — Девід Бові, британський рок-музикант, співак, продюсер, аудіоінженер, композитор, художник, актор.

1969 — Валентина Цербе-Несіна, українська біатлоністка, перша олімпійська медалістка незалежної України.

1975 — Олена Грушина, українська фігуристка.

1988 — Ярослав Джусь, український бандурист, композитор, аранжувальник, ді-джей, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, півфіналіст та володар призу глядацьких симпатій головного шоу країни “Україна має талант-2”, засновник гурту “Шпилясті кобзарі”.

Релігійне свято:

На другий день Різдва у православ’ї відзначають дуже важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці. Церква звертається до Богородиці з подячними та хвалебними піснями, вона народила Ісуса. День називається Собором, бо це не одне з тих окремих свят лише на честь Богородиці (є свята її Зачаття, Різдва, Благовіщення та інші). Цього дня свято спільне (соборне) разом із іншими особами, які були близькі до самої Діви Марії та Спасителя.

Тому в цей день також вшановують Йосипа Обручника, предка Ісуса царя Давида, брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом з батьком Мати Божу та Богонемовля Ісуса під час втечі до Єгипту.

Прикмети:

Якщо у цей день буде заметіль і мороз, то й літо буде холодним.

Якщо після заходу сонця небо забарвлюється у червоний колір – слід чекати сильні морози;

Ворожіння на врожай та шлюб у цей день є правдивими.

Чого не можна робити сьогодні:

8 січня не можна сваритися, прибирати та займатися рукоділлям.

Не слід у цей скупитися і економити там, де без цього можна обійтися.

Не можна їсти з потрісканого або розбитого посуду.

Іменини: Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.