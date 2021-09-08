У середу, 8 вересня, відзначається Міжнародний день грамотності та Міжнародний день солідарності журналістів.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Всесвітній день фізичної терапії

День Санта-ді-Ніолу в Касамаччолі

День вибачень

День медсестри відділень дитячої гематології та онкології

День незалежності Македонії

День хліба з фініками та горіхами в США

Національний день Андорри

Національний день волонтера в Іспанії

Національний день подяки людям, які допомагають вигулювати собак в США

Рожаниці в Україні.

Цей день в історії:

70 – римські війська Тита Флавія здобувають Єрусалим, знищують місто і Другий Єрусалимський храм

1296 — у Флоренції відбулася урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою)

1504 — у Флоренції на площі Сіньйорії встановили 5-метрову статую “Давид“ роботу Мікеланджело Буонарроті

1514 — у битві під Оршею московська армія була розбита русько-литовськими військами під проводом князя Костянтина Острозького

1522 — завершено першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана. Із 5 кораблів Магеллана назад повернувся лише один — під командою Хуана Елькано. Інша дата, що зустрічається в різних джерелах, — 6 вересня

1529 — османські війська взяли Буду (Королівство Угорщина)

1664 — Нова Голландія, нідерландська колонія в Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито перейшла під контроль англійців

1760 — останній французький генерал-губернатор Канади Водрейль здав Монреаль британцям. Згідно з підписаною згодом Паризькою угодою Нова Франція стала власністю Королівства Великої Британії

1791 — у паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини

1796 — Наполеон розбив австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія)

1886 — засновано Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР

1888 — відбувся перший матч Англійської футбольної ліги

1914 — біля села Воля-Висоцька (тепер Жовківський район, Львівська область) штабскапітан Петро Нестеров здійснив перший в історії повітряний таран, під час якого загинув і він, і екіпаж австрійського літака.

1919 — поет Ґабріеле д’Аннунціо на чолі загону італійських націоналістів захопив місто Фіуме (Королівство Сербів, Хорватів і Словенців) і проголосив його незалежною “Республіка Фіуме“

1943 — король Віктор Еммануїл III оголосив про капітуляцію Королівства Італія перед військами союзників

1951 — у Сан-Франциско представники 48 країн підписали мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни. СРСР у цій акції участі не брав, і дотепер Росія як його спадкоємниця формально перебувала в стані війни з Японією

1952 — вийшло перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея “Старий і море“

1967 — в Норвезькому морі через пожежу затонув радянський підводний човен “Ленінський комсомол“ з 39 членами екіпажу

1989 — у Києві заснований Народний рух України за перебудову

1991 — у Києві зареєстрована найвища температура повітря 32 °C для цього дня року

1993 — створено Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО. Відзначається як День солідарності міст Світової культурної спадщини

2005 — Президент України Віктор Ющенко своїми указами відправив у відставку уряд Юлії Тимошенко, а також звільнив із займаних посад секретаря Ради національної безпеки і оборони України Петра Порошенка, голову СБУ Олександра Турчинова, президента Національної телекомпанії України Тараса Стецьківа та голову Державної митної служби Володимира Скомаровського. Того ж дня Ющенко призначив виконувачем обов’язків прем’єр-міністра України Юрія Єханурова.

2005 — російське ВАТ “Газпром“ і німецькі концерни BASF AG і E.ON AG підписали в Берліні угоду про будівництво Північно-Європейського газопроводу (Nord Stream) через акваторію Балтійського моря (в обхід України, Білорусі та країн Балтії).

Церковне свято: Православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Наталії та її чоловіка Адріана, що жили на початку 4 століття в Нікомидії, на березі Мармурового моря.

Прикмети:

Великий врожай горобини – до морозу;

Грім гримить – до теплої осені;

Якщо листя з берези та дуба не опало – зима буде суворою.

Іменини сьогодні святкують: Наталія, Адріян, Віктор, Георгій (Юрій), Дмитро, Марія, Петро, Роман.