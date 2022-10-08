8 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

8 жовтня відзначають Всесвітній день перелітних птахів. В Україні 8 жовтня відзначають День юриста, а церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Сергія Радонезького.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день перелітних птахів: свято має дві дати – у другу суботу травня та в другу суботу жовтня (до 2018 року свято відзначалось лише у травні).

Ще в 1906 році була схвалена Міжнародна конвенція з охорони птахів. А саме свято з’явилося у 2006 році після укладення угоди з метою покращення умов існування мігруючих птахів.

День юриста в Україні: професійне свято юристів в Україні відзначається з 1997 року. Вважається, що саме 8 жовтня в 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Руська правда.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Намібія – День висаджування дерев

Цього дня у світі:

1085 — у Венеції освячений Собор Святого Марка.

1596 — Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.

1886 — Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.

1895 — прояпонський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін.

1896 — вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.

1914 — Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.

1918 — Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.

1938 — В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 р. почало називатися Карпатською Україною.

1941 — німецька армія вийшла до Азовського моря. Був зданий Маріуполь. Під час боїв потрапила в оточення 18-а армія Південного фронту. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців.

1942 — У Почаєві підписано Акт про об’єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.

1945 — інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч

1967 — спецзагін болівійської армії взяв у в полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був розстріляний

1977 — Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом “Проти поневолення України московським комунізмом”.

1991 — Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.

1993 — Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.

1996 — У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Яке сьогодні церковне свято:

8 жовтня Православна церква шанує пам’ять преподобного Сергія Радонезького, ігумена Радонезького, всієї Руси чудотворця.

Сергій народився в 1314 році в селі Варниці в знатній і благочестивій родині. Ще в утробі матері славив Господа, ворушившись під час літургії. З перших днів життя постився – щосереди і щоп’ятниці не пив молока матері, м’ясо не їв все життя.

Прикмети:

Перший сніг випав 8 жовтня – зима прийде 21 листопада на Михайлів день

Перший сніг – сухий, значить, літо наступного року буде теплим і не надто спекотним.

Гарна погода 8 жовтня – такою вона буде ще протягом трьох тижнів

Яким буде 8 жовтня – таким буде і 8 квітня наступного року

Березове листя ще не опало – сніг випаде нескоро

Віє вітер південний 8 жовтня – зима буде теплою, західний – сніжною, північний – холодною.

Перший сніг 8 жовтня йде хуртовиною, зима прийде нескоро, і подібні погоди будуть виникати періодично

Перший сніг на суху землю шаром лягає – наступний рік буде врожайним.

Традиції:

В народі 8 жовтня називали Сергій-курник. Цього дня наші предки починали різати курей і виставляти їх на продаж.

У цей день починається консервація і засолювання капусти. Вся родина бере участь в цьому процесі. Вважається, що раніше цього робити не можна – капуста прокисне.

В цей день не рекомендують створювати конфліктні ситуації, сваритися та з’ясовувати стосунки.

Іменини цього дня відзначають:

Єфросинія, Сергій, Герман, Досифея, Пафнутій, Микола, Олександр.