8 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день перелітних птахів: свято має дві дати – у другу суботу травня та в другу суботу жовтня (до 2018 року свято відзначалось лише у травні).
Ще в 1906 році була схвалена Міжнародна конвенція з охорони птахів. А саме свято з’явилося у 2006 році після укладення угоди з метою покращення умов існування мігруючих птахів.
День юриста в Україні: професійне свято юристів в Україні відзначається з 1997 року. Вважається, що саме 8 жовтня в 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Руська правда.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Намібія – День висаджування дерев
Цього дня у світі:
- 1085 — у Венеції освячений Собор Святого Марка.
- 1596 — Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.
- 1886 — Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.
- 1895 — прояпонський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін.
- 1896 — вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.
- 1914 — Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.
- 1918 — Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.
- 1938 — В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 р. почало називатися Карпатською Україною.
- 1941 — німецька армія вийшла до Азовського моря. Був зданий Маріуполь. Під час боїв потрапила в оточення 18-а армія Південного фронту. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців.
- 1942 — У Почаєві підписано Акт про об’єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.
- 1945 — інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч
- 1967 — спецзагін болівійської армії взяв у в полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був розстріляний
- 1977 — Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом “Проти поневолення України московським комунізмом”.
- 1991 — Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.
- 1993 — Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.
- 1996 — У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.
Яке сьогодні церковне свято:
8 жовтня Православна церква шанує пам’ять преподобного Сергія Радонезького, ігумена Радонезького, всієї Руси чудотворця.
Сергій народився в 1314 році в селі Варниці в знатній і благочестивій родині. Ще в утробі матері славив Господа, ворушившись під час літургії. З перших днів життя постився – щосереди і щоп’ятниці не пив молока матері, м’ясо не їв все життя.
Прикмети:
- Перший сніг випав 8 жовтня – зима прийде 21 листопада на Михайлів день
- Перший сніг – сухий, значить, літо наступного року буде теплим і не надто спекотним.
- Гарна погода 8 жовтня – такою вона буде ще протягом трьох тижнів
- Яким буде 8 жовтня – таким буде і 8 квітня наступного року
- Березове листя ще не опало – сніг випаде нескоро
- Віє вітер південний 8 жовтня – зима буде теплою, західний – сніжною, північний – холодною.
- Перший сніг 8 жовтня йде хуртовиною, зима прийде нескоро, і подібні погоди будуть виникати періодично
- Перший сніг на суху землю шаром лягає – наступний рік буде врожайним.
Традиції:
- В народі 8 жовтня називали Сергій-курник. Цього дня наші предки починали різати курей і виставляти їх на продаж.
- У цей день починається консервація і засолювання капусти. Вся родина бере участь в цьому процесі. Вважається, що раніше цього робити не можна – капуста прокисне.
- В цей день не рекомендують створювати конфліктні ситуації, сваритися та з’ясовувати стосунки.
Іменини цього дня відзначають:
Єфросинія, Сергій, Герман, Досифея, Пафнутій, Микола, Олександр.
- За даними синоптиків у суботу, 8 жовтня, в Україні збережеться суха й тепла погода.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 7 жовтня.