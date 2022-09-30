Про це йдеться у Facebook та Instagram UAnimals.
Активісти нагадали, що щодня тисячі українських тварин вмирають у жахливих умовах від голоду, зневоднення та поранень: “Вони страждають від повномасштабної війни, розв’язаної росіянами. Ситуація жахлива і в зонах бойових дій, і в населених пунктах, підконтрольних Україні, але які постійно обстрілюють російські війська, і на тимчасово окупованих територіях, і на вже звільнених. За більш як пів року ми врятували, нагодували, евакуювали та прихистили близько 200 тисяч тварин”, — йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що подібний марш за права тварин UAnimals проводить щороку. Протягом п’яти років він розрісся у своїх масштабах і минулого року відбувся в 30 містах України: “На жаль, цього року з міркувань безпеки ми не можемо провести цей марш в Україні. Зараз дуже багато українців перебуває за кордоном, тому ми прийняли рішення провести марш у Варшаві”, — додали активісти.
У своєму дописі зоозахисники опублікували фото собаки, на ім’я Крим, власники якого загинули від влучання російської по житлових кварталах Дніпра.
“На жаль, під час цієї повномасштабної війни страждає та гине дуже багато українських людей і тварин”, — зазначили в UAnimals.
- “Казкова Діброва” — зоопарк у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині. До початку повномасштабної війни це місце було одним з найулюбленіших серед туристів та найбільше відвідуваних на півдні країни. З лютого 2022 року 260 тварин вимушені буквально виживати в умовах окупації, куди не надходять ані корми та ветпрепарати, ані кошти на утримання зоопарку.
- У Чорному морі кількість загиблих дельфінів збільшилася до п’яти тисяч. На берег викидає не більше ніж 5% від всіх загиблих тварин.
- До #Букв зі своєю історією порятунку тварин звернулася власниця притулку для тварин із Херсона, який зараз тимчасово окупований Російською Федерацією. Вона розповіла, як із 51 тваринами бусиком виїхала в Європу та шукала для тварин новий дім. Волонтерка закликає не кидати своїх братів менших напризволяще, якими б складними не були умови.