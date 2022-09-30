8 жовтня о 14:00 на площі Палац Культури й Науки у Варшаві українська зоозахисна організація UAnimals проведе марш, аби привернути увагу світової спільноти до проблеми знищення російськими окупантами тварин на території України.

Про це йдеться у Facebook та Instagram UAnimals.

Активісти нагадали, що щодня тисячі українських тварин вмирають у жахливих умовах від голоду, зневоднення та поранень: “Вони страждають від повномасштабної війни, розв’язаної росіянами. Ситуація жахлива і в зонах бойових дій, і в населених пунктах, підконтрольних Україні, але які постійно обстрілюють російські війська, і на тимчасово окупованих територіях, і на вже звільнених. За більш як пів року ми врятували, нагодували, евакуювали та прихистили близько 200 тисяч тварин”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що подібний марш за права тварин UAnimals проводить щороку. Протягом п’яти років він розрісся у своїх масштабах і минулого року відбувся в 30 містах України: “На жаль, цього року з міркувань безпеки ми не можемо провести цей марш в Україні. Зараз дуже багато українців перебуває за кордоном, тому ми прийняли рішення провести марш у Варшаві”, — додали активісти.

У своєму дописі зоозахисники опублікували фото собаки, на ім’я Крим, власники якого загинули від влучання російської по житлових кварталах Дніпра.

“На жаль, під час цієї повномасштабної війни страждає та гине дуже багато українських людей і тварин”, — зазначили в UAnimals.