Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні святкується:
- Всесвітній день яйця
- Американський день гри в Touch Tag
- День “Подивися своїм страхам в обличчя”
- День героїчного партизана на Кубі
- День захисту дітей в Ірані
- День незалежності в Хорватії
- День посадки дерев в Намібії
- День сендвіча флаффернаттер в США
- Міжнародний день ветеринарної медсестри
- Національний день вареників в США
Цей день в історії:
1085 — у Венеції освячений Собор Святого Марка.
1596 — Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.
1886 — Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.
1895 — прояпонський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін.
1896 — вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.
1914 — Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.
1918 — Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.
1938 — В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 р. почало називатися Карпатською Україною.
1941 — німецька армія вийшла до Азовського моря. Був зданий Маріуполь. Під час боїв потрапила в оточення 18-а армія Південного фронту. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців.
1942 — У Почаєві підписано Акт про об’єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.
1945 — інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч.
1967 — спецзагін болівійської армії взяв у в полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був розстріляний.
1977 — Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом “Проти поневолення України московським комунізмом”.
1991 — Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.
1993 — Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.
1996 — У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни шанують пам’ять великого молитвеника землі Руської преподобного Сергія, ігумена Радонезького.
Прикмети:
- Якщо сьогодні буде хороша погода, то вона триватиме три тижні.
- Якщо сьогодні випаде перший сніг, то зима настане через 40 днів.
Іменини сьогодні святкують: Герман, Євген, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Таїсія.