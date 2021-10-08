Сьогодні, 8 жовтня, в Україні відзначають День юриста, а у світі - Міжнародний день грамотності.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні святкується:

Всесвітній день яйця

Американський день гри в Touch Tag

День “Подивися своїм страхам в обличчя”

День героїчного партизана на Кубі

День захисту дітей в Ірані

День незалежності в Хорватії

День посадки дерев в Намібії

День сендвіча флаффернаттер в США

Міжнародний день ветеринарної медсестри

Національний день вареників в США

Цей день в історії:

1085 — у Венеції освячений Собор Святого Марка.

1596 — Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.

1886 — Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.

1895 — прояпонський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін.

1896 — вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.

1914 — Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.

1918 — Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.

1938 — В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 р. почало називатися Карпатською Україною.

1941 — німецька армія вийшла до Азовського моря. Був зданий Маріуполь. Під час боїв потрапила в оточення 18-а армія Південного фронту. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців.

1942 — У Почаєві підписано Акт про об’єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.

1945 — інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч.

1967 — спецзагін болівійської армії взяв у в полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був розстріляний.

1977 — Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом “Проти поневолення України московським комунізмом”.

1991 — Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.

1993 — Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.

1996 — У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни шанують пам’ять великого молитвеника землі Руської преподобного Сергія, ігумена Радонезького.

Прикмети:

Якщо сьогодні буде хороша погода, то вона триватиме три тижні.

Якщо сьогодні випаде перший сніг, то зима настане через 40 днів.

Іменини сьогодні святкують: Герман, Євген, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Таїсія.