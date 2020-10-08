У четвер, 8 жовтня, в Хорватії відзначають День незалежності на честь офіційного відділення від Югославії в 1991 році; в Індії - День військово-повітряних сил, в Перу - День військово-морського флоту, на Кубі - День героїчного партизана, а в Ірані - День захисту дітей.

#Букви зібрали цікаві факти про події сьогоднішнього дня.

День юриста України – професійне свято, яке щороку відзначається 8 жовтня, починаючи з 1997 року, на честь видання в цей день в 1016 році Київським князем Ярославом Мудрим першого зводу законів.

Всесвітній день зору (World Sight Day) відзначається у другий четвер жовтня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з метою привернення уваги суспільства до проблем сліпоти, порушення зору і реабілітації людей з подібними порушеннями.

Православні свята 8 жовтня

Православні 8 жовтня згадують про смерть преподобного Сергія, ігумена Радонезького. Його прозвали чудотворцем. Він також є покровителем усіх стражденних.

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в родині бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.

Він ніколи не проводив час в неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читанню божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького був порятунок власної душі.

У народі в цей день шанували Сергія Капусника. Люди запасалися капустою на зиму: рубали, шинкували, солили і готували з неї різноманітні частування. Господині знали секрет: перші заморозки зроблять квашену капусту смачнішою і не дадуть їй закисати.

Сергія вважали охоронцем курей. У цей день селяни різали курей на продаж, а також рубали і квасили капусту.

Говорили, що сніг у цей день випадає за 40 днів до настання холодів.

У цей день наші пращури випікали хлібні коржі на капустяному листі і перед тим, як відправити їх в піч, обов’язково просили благополуччя на наступну зиму.

Перший корж треба було закопати ще теплим на грядці, де росла капуста. Вважали, що це призведе до врожаю.

Прикмети

Перший сніг на Сергіїв день – зима на Михайлів день 21 листопада.

Гарна погода на Сергія протримається ще 3 тижні.

Перший сніг – сухий, значить, літо наступного року буде теплим і не дуже жарким.

Яким буде 8 жовтня – таким буде і 8 квітня наступного року.

Березове листя ще не опало – прикмета, що сніг випаде нескоро.

Віє вітер південний – зима буде теплою, західний – сніжною, північний – холодною.

Перший сніг йде бураном, зима прийде нескоро, і подібна погода виникатиме періодично.

Перший сніг на суху землю шаром лягає – прикмета, що наступний рік буде врожайним.

Що не можна робити

Категорично не можна байдикувати, адже на Сергія Капусника обов’язково потрібно квасити капусту і робити консервацію на зиму.

У цей день не рекомендується створювати конфліктні ситуації, сваритися і з’ясовувати відносини. Будьте поступливими і менш емоційними.

Також не варто починати нові справи, якщо ви не дуже впевнені в успіху. Спочатку продумайте всі можливі ситуації, а потім дійте.

Іменинники: Єфросинія, Сергій, Герман, Микола, Олександр.

8 жовтня: цей день в історії

1818 – англійці вперше використали в бою боксерські рукавички.

1873 – в США відкрита перша жіноча в’язниця.

1886 – в Харкові відкрита публічна бібліотека (нині імені Короленка).

1896 – вперше опубліковано індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.

1908 – Карл Людвіг Несслер вперше продемонстрував в Лондоні хімічну завивку-перманент.

1967 – у Великій Британії вперше були застосовані трубки для визначення алкоголю у водіїв.

1970 – Олександр Солженіцин оголошений лауреатом Нобелівської премії з літератури.

1991 – прийнято закон “Про громадянство України”.

Іменинники 8 жовтня

1871 – Іван Піддубний, український спортсмен, силач, артист цирку.

1892 – Марина Цвєтаєва, російська поетеса, прозаїк, перекладачка.

1941 – Джессі Джексон, американський священик, правозахисник, сподвижник Мартіна Лютера Кінга.

1970 – Метт Деймон, американський актор, продюсер, сценарист, лауреат премії “Оскар” і двох “Золотих глобусів”.

1985 – Бруно Марс (Пітер Джин Ернандес), американський співак, автор пісень, музичний продюсер, мультиінструменталіст і танцюрист, володар премії “Греммі”.