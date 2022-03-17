Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов розповів про катастрофічну ситуацію в оточеному російськими загарбниками місті. За його словами, у Маріуполі знищено практично всі будівлі.

Про це Сергій Орлов розповів в інтерв’ю для Forbes Україна.

Місто-герой Маріуполь з 3 березня знаходиться в облозі російських загарбників і щодня переживає буквально безперервні авіанальоти та артилерійські обстріли.

Українські захисники на межі можливого утримують місто від окупації, а мирним мешканцям доводиться весь час проводити у підвалах.

Сам заступник мера Маріуполя також зазначив, що не знає, чи вцілів його будинок після стількох атак на місто. За підрахунками міськради, лише 15 березня російські окупанти скоїли 22 авіанальоти на місто, скинувши 100 бомб. Як зауважив Орлов – це тонна тротилу.

Він також розповів, що на момент блокади у Маріуполі залишалось від 350 000 до 400 000 людей. Щодо загиблих місцевих мешканців, то станом на 13 березня їх було 2 358. Проте ця цифра далеко не точна, оскільки неможливо дістати тіла всіх загиблих під завалами. Тому, додав Орлов, наявну на сьогодні цифру можна множити на 1,5-2.

Чи не всіх загиблих доводиться ховати у братських могилах, тому що проводити індивідуальне поховання у сьогоднішній ситуації нереально.

Похованням займаються комунальні служби міста. Співробітники, які мають сміливість виходити на роботу, збирають тіла загиблих і привозять їх до братських могил.

Сергій Орлов зазначив, що більшість загиблих мешканців вдається ідентифікувати і міськрада намагається вести такий облік. Наразі відомо особистості не менше 70% загиблих.

“Ми ховаємо їх у Міському саду, в центрі. Околиці міста закриті. Росіяни не випускають нас на діючі цвинтарі. Спочатку ховали на закритому років сорок центральному кладовищі. Зараз там немає місця. Тому у Міському саду. Деякі у себе у дворах ховають”, – сказав Орлов.

Щодо руйнувань у місті, то, вважає заступник мера Маріуполя, на сьогодні знищено 80-90% міста. Немає жодної будівлі, яка не була б пошкоджена: будівлі або зруйновані, або пошкоджені, додав Орлов.

За його словами найжахливіше у цій ситуації те, що немає відповідей на прості запитання. Орлов зауважив, що у місті знаходиться 3000 немовлят, яких потрібно годувати. У матерів молока немає і вони запитують, де їм взяти дитяче харчування. А взяти його ніде.

“Дзвонить мама, вона не кричить, не свариться, а спокійним голосом питає: “Ось у мене на руках дитина, вона від голоду помирає, що мені робити?”. А ти не маєш відповіді на це питання”, – зауважив Сергій Орлов.

Відповідаючи на питання, які служби, окрім комунальників, функціонують у місті, Орлов сказав, що працювати вдається лише декільком автомобілям водоканалу, які розвозять воду. Щодо поліції чи рятувальників ситуація складніша. Частину працівників вбили окупанти, а інші не мають можливості працювати, тому що закінчилось паливо. Рятувальники не мають можливості їхати на гасіння пожежі.

Відсутнє у місті і повноцінне водопостачання. Люди, які мають будинки у приватних секторах, можуть набрати воду з колодязів, а от мешканці багатоквартирних будинків використовують різноманітні способи, щоб отримати воду.

Хтось спустив воду з батарей, оскільки теплопостачання відсутнє. Хтось розповідає, що набирає воду прямо з калюж. Коли ще був сніг люди збирали його і розтоплювали.

У Маріуполі є 3-4 джерела, де можна набрати воду. Саме там беруть воду комунальні служби, а потім розвозять її у декілька точок в центрі міста. Проте ці джерела для півмільйонного міста – ні про що, додав Орлов.

Жоден завод у місті не працює і запустити їх неможливо. До прикладу, “Азовсталь” повністю розбомблено, адже на нього здійснено чимало авіанальотів.

Також Сергій Орлов підтвердив, що окупанти захопили лікарню в Маріуполі та взяли в заручники лікарів і пацієнтів. Він розповів, що два дні тому на звʼязок вийшов один з інтернів. Йому вдалось вибратись на дах лікарні і звідти подзвонити.

“Він сказав, що їх захопили. Виходити не дають, медичний персонал не випускають, навезли купу поранених росіян, і змушують їх лікувати. Це остання інформація”, – наголосив заступник міського голови.

Відповідаючи на питання, який може бути вихід із ситуації, Орлов зауважив, що він не військовий. За його словами, місцева влада наразі вимагає одного – відкрити “зелений” коридор, щоб доставити у місто гуманітарну допомогу та вивезти з міста мирних мешканців.

Він додав, що автомобілі з гуманітаркою уже декілька дні не пропускають росіяни. Так само є автобуси, якими можна вивезти тисячі людей з Маріуполя, проте і цього не хочуть загарбники.