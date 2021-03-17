Абсолютна більшість (80%) українських підлітків, які зараховують себе до ЛГБТ-спільноти, не почуваються у безпеці під час відвідування шкільних закладів.

Про це свідчить результати опитування Національного дослідження шкільного середовища в Україні.

43% ЛГБТ-підлітків в Україні відчувають небезпеку та дискомфорт через свою сексуальну орієнтацію. 40% опитаних школярів відчувають себе некомфортно через вагу чи розмір тіла, а ще 30% – піддаються цькуванню через гендерну ідентичність або експресію.

Під час дослідження виявилося, що 20% підлітків через ці проблеми бояться відвідувати їдальню, а 30% – уникають походів до вбиральні.

Дослідження тривало протягом місяця. За цей час фахівці встановили, що майже 40% ЛГБТ-учнів принаймні один раз не пішли до школи через острах за себе.

Майже 70% ЛГБТ-підлітків страждають від гомофобних висловлювань на свою адресу. Ба більше, іноді такі образи лунають у присутності вчителів або шкільної адміністрації. Зокрема, 67% опитаних чули гомофобні висловлювання від співробітників школи. Також понад 60% школярів заявили про відсутність у школі дорослого, до якого вони можуть звернутися за допомогою через булінг.

Фахівці констатували, що 30% опитаних школярів зіткнулися з різними формами фізичного насильства через свою сексуальну орієнтацію, а 28% – через гендерну експресію. Половина опитаних страждають від кібербулінгу.

“Дослідження говорить, що школа на сьогодні не є безпечним середовищем для навчання таких дітей. Лише 20% ЛГБТ-учнів сказали, що у школі почуваються у безпеці. Всі інші почуваються у школі небезпечно, некомфортно”, – розповіла координаторка дослідження в Україні Марина Шевцова під час пресконференції.

Нагадаємо, що це дослідження було проведене громадською організацією “Батьківська ініціатива “Терго” та “Студена” протягом 2019-2020 навчального року серед учнів українських шкіл, які ідентифікують себе як представники ЛГБТ-спільноти, у Київській, Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях. У ньому взяли участь 1 743 підлітки віком від 13 до 18 років.