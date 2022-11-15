80% Львова залишається без світла — мер

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.
Тепла й гарячої води немає внаслідок відсутності електроенергії. Комунальники вже працюють над запуском дизельних генераторів.
Внаслідок обстрілу поранено одну особу. Постраждалого оперативно шпиталізували. Стосовно його стану додатково не йшлося.
У Львові не курсують трамваї та тролейбуси. Відновлювальні роботи розпочнуть після завершення тривоги.
“Всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом із вчителями та вихователями до завершення тривоги”, — написав Садовий.
Стосовно відбою тривоги будуть повідомляти машини з гучномовцями.
- Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.
- Ввечері 15 листопада окупанти здійснили масовий обстріл по об’єктах критичної інфраструктури. У низці міст України частково зникло світло.
- Російські окупанти випустили по Україні близько ста ракет. Вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.
- По всій території України запровадили екстрені відключення світла. Вони сталися внаслідок масованого ракетного обстрілу. Зокрема це стосується Києва.
- Рятувальники виявили у Києві тіло загиблого внаслідок ракетного удару з боку окупантів. Російські військові влучили у багатоповерховий будинок.
- Внаслідок ракетного обстрілу мобільні оператори вимушено обмежили роботу. Це стосується функціонування деяких сервісів.