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80% Львова залишається без світла — мер

Внаслідок ракетного удару по Львову близько 80% міста залишається знеструмленим. Припинено подачу тепла й гарячої води.

Вівторок, 15 листопада 2022, 18:10
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Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

Тепла й гарячої води немає внаслідок відсутності електроенергії. Комунальники вже працюють над запуском дизельних генераторів.

Внаслідок обстрілу поранено одну особу. Постраждалого оперативно шпиталізували. Стосовно його стану додатково не йшлося.

У Львові не курсують трамваї та тролейбуси. Відновлювальні роботи розпочнуть після завершення тривоги.

“Всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом із вчителями та вихователями до завершення тривоги”, — написав Садовий.

Стосовно відбою тривоги будуть повідомляти машини з гучномовцями.

Теги: Львів, енергетична інфраструктура, критична інфраструктура, масовані обстріли, масовані ракетні удари, мобільний оператор, оператори, ракетний обстріл, ракетний удар, російсько-українська війна

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